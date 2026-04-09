Halla Tómasdóttir forseti Íslands deilir mjög sjaldan færslum á sinni persónulegu Facebook-síðu. Í dag gerði hún hins vegar undantekningu á því er hún skrifaði fallega færslu þar sem hún minnist Björgvins Halldórssonar.
Hér má lesa færsluna í heild sinni en í henni minnist Halla á vinsælan flutning Björgvins á laginu Vetrarsól eftir Gunnar Þórðarson og Ólaf Hauk Símonarson en það var flutt af Sigríði Thorlacius við embættistöku Höllu.
Ég deili orðið sjaldan eða aldrei færslum hér á minni persónulegu síðu. En dagurinn í dag heyrir til undantekninga, því það var elsku Björgvin Halldórsson sem söng Vetrarsól inní hjarta mitt fyrir mörgum áratugum síðan og gerði það að verkum að þetta fallega lag Gunnars Þórðarsonar og Ólafs Hauks Símonarsonar var flutt af einni af okkar albestu söngkonum (Sigríður Thorlacius) þegar ég var sett í embætti forseta.
Takk fyrir alla tónlistina, gleðina og "frasana" kæri Bo (eins og við kölluðum hann mörg) og blessuð sé minning þín. Gullvagninn kom of snemma að sækja þig en tónlistin þín lifir í hjörtum þjóðarinnar.
Ég sendi fjölskyldu og vinum einlægar samúðarkveðjur og hvet okkur til að minnast Björgvins með því að hlusta á Vetrarsól eða eitthvað annað gott lag sem hann flutti/átti - og minnast vináttunnar og virði tónlistarinnar í að veita huggun harmi gegn og gleði á góðum stundum. Hafðu þökk fyrir allt kæri vinur!