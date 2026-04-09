Ljósmóðir segir fjölda íslenskra kvenna sem fæði barn liggjandi á bakinu koma á óvart. Stellingin henti læknum frekar en konum og eigi vinsældir sínar að rekja til sjónvarpsþátta og kvikmynda.
Konur að fæða börn á bakinu...fyrir karlmenn - er fyrirsögn á grein á Vísi sem vakið hefur mikla athygli og er unnin upp úr umfjöllun breska ríkisútvarpsins þar sem segir að konum hafi aldrei verið ætlað að fæða börn á bakinu, það hafi einungis orðið að viðtekinni venju undanfarin 300 til 400 ár, og er það rakið til franska læknisins Francois Mauriceau sem þótti þægilegra að sinna liggjandi konum við barnsburð. Unnur Berglind Friðriksdóttir formaður Félags ljósmæðra segir ekkert í umfjöllun BBC koma sér á óvart.
„Ef maður skoðar gamlar heimildir eru konur yfirleitt uppistandandi eða á hnjánum eða í svokallaðri „squatting stöðu.“ Þegar læknisfræðin tók yfir fæðingarnar þá breyttist þetta svoldið og varð það sem hentaði læknunum betur.“
Í dag fæði um áttatíu prósent kvenna á Íslandi börn hálf sitjandi eða hálf liggjandi á bakinu. „Sem eru mjög háar tölur og ég er ekkert viss um að þetta sé það sem konur vilja sjálfar, þannig ég held líka að þetta sé þannig að þær leiti í þessa stellingu því þetta er fyrirmyndin, ósjálfrátt ferðu í hálf sitjandi stöðu af því það er eina fyrirmyndin sem þú sérð í öllum bíómyndum, öllum þáttum, ef þú sérð konu í fæðingu þá er hún alltaf hálf sitjandi.“
Unnur tekur fram að þessar tölur séu þó ekki áhyggjuefni og að það sé ekki endilega öruggara að fæða barn í öðrum stellingum. Ljósmæður hvetji konur til að hlusta á líkama sinn og vera í þeirri stellingu sem henti þeim best.
„Kannski hentar þeim best í fyrstu fæðingu að vera í standandi stöðu og svo bara í næstu er ekkert sem kemur til greina en að liggja á hægri hliðinni. Ég held það fari eftir því hvernig kollurinn er að koma og hvernig barnið er að koma niður í grindina hjá konunni hvaða stelling hentar henni best en konur verða númer eitt tvö og þrjú að hlusta á eigin líkama.“