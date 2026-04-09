Innlent

Þau skipa L-listann á Akur­eyri

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau skipa efstu sæti listans. L-listinn

Óðinn Svan Óðinsson, fyrrverandi fréttamaður Ríkisútvarpsins, er oddviti L-listans á Akureyri en listinn hefur verið samþykktur. Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi og lífeindafræðingur, skipar annað sætið.

Greint er frá því hverjir skipa listann með færslu á Facebook. Þegar hafði verið greint frá því að Óðinn Svan myndi leiða listann eftir að hann lét af störfum hjá Ríkisútvarpinu. 

„Fólk úr ólíkum áttum með sameiginleg markmið fyrir Akureyri,“ segir í færslunni. 

Í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022 hlaut L-listinn þrjá kjörna fulltrúa.

Listinn í heild sinni:

1. Óðinn Svan Óðinsson - Fjölmiðlamaður

2. Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir - Bæjarfulltrúi og lífeindafræðingur

3. Preben Jón Pétursson - Mjólkurtæknifræðingur

4. María Pálsdóttir - Leikkona og frumkvöðull

5. Andri Teitsson - Bæjarfulltrúi og verkfræðingur

6. Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir - Kennari og útgefandi

7. Geir Kristinn Aðalsteinsson - Framkvæmdastjóri

8. Paula del Olmo Gómez - Þjálfari og verkefnastjóri

9. Jón Þorvaldur Heiðarsson - Lektor við HA

10. Guðríður Sveinsdóttir - Kennari

11. Árni Óðinsson - Rafvirki og tæknimaður

12. Maríanna Margerisdóttir - Viðskiptafræðingur

13. Kristján Valur Kristjánsson - Rafvirki

14. Anna Hildur Guðmundsdóttir - Formaður SÁÁ

15. Kristján Sigurólason - Atvinnurekandi

16. Guðrún Karitas Garðarsdóttir - Viðskiptafræðingur

17. Aðalgeir Axelsson - Kaupmaður

18. Ólöf Inga Andrésdóttir - Skólastjóri

19. Arnar Már Bjarnason - Deildarstjóri forvarna- og frístundamála

20. Anna Fanney Stefánsdóttir - Sjúkraliði

21. Víðir Benediktsson - Skipstjóri

22. Oddur Helgi Halldórsson - Blikksmíðameistari og iðnrekstrarfræðingur

Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026

