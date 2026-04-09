Þau skipa L-listann á Akureyri Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. apríl 2026 12:47 Þau skipa efstu sæti listans. L-listinn Óðinn Svan Óðinsson, fyrrverandi fréttamaður Ríkisútvarpsins, er oddviti L-listans á Akureyri en listinn hefur verið samþykktur. Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi og lífeindafræðingur, skipar annað sætið. Greint er frá því hverjir skipa listann með færslu á Facebook. Þegar hafði verið greint frá því að Óðinn Svan myndi leiða listann eftir að hann lét af störfum hjá Ríkisútvarpinu. „Fólk úr ólíkum áttum með sameiginleg markmið fyrir Akureyri," segir í færslunni. Í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022 hlaut L-listinn þrjá kjörna fulltrúa. Listinn í heild sinni: 1. Óðinn Svan Óðinsson - Fjölmiðlamaður 2. Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir - Bæjarfulltrúi og lífeindafræðingur 3. Preben Jón Pétursson - Mjólkurtæknifræðingur 4. María Pálsdóttir - Leikkona og frumkvöðull 5. Andri Teitsson - Bæjarfulltrúi og verkfræðingur 6. Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir - Kennari og útgefandi 7. Geir Kristinn Aðalsteinsson - Framkvæmdastjóri 8. Paula del Olmo Gómez - Þjálfari og verkefnastjóri 9. Jón Þorvaldur Heiðarsson - Lektor við HA 10. Guðríður Sveinsdóttir - Kennari 11. Árni Óðinsson - Rafvirki og tæknimaður 12. Maríanna Margerisdóttir - Viðskiptafræðingur 13. Kristján Valur Kristjánsson - Rafvirki 14. Anna Hildur Guðmundsdóttir - Formaður SÁÁ 15. Kristján Sigurólason - Atvinnurekandi 16. Guðrún Karitas Garðarsdóttir - Viðskiptafræðingur 17. Aðalgeir Axelsson - Kaupmaður 18. Ólöf Inga Andrésdóttir - Skólastjóri 19. Arnar Már Bjarnason - Deildarstjóri forvarna- og frístundamála 20. Anna Fanney Stefánsdóttir - Sjúkraliði 21. Víðir Benediktsson - Skipstjóri 22. Oddur Helgi Halldórsson - Blikksmíðameistari og iðnrekstrarfræðingur Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026