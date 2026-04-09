Upp­sögn Ragnars Freys, öryggisógnir og ís­lenskur þorskur

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu tólf.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu tólf.

Framkvæmdastjóri á Landspítalanum segir ríka aðhaldskröfu stjórnvalda á spítalann hafa valdið því að fækka þurfi stöðugildum. Ákveðið hafi verið að segja frekar upp fólki sem var í minni stöðugildum og því hafi staða Ragnars Freys Ingvarssonar læknis verið lögð niður. Ragnari verði hins vegar boðið hærra starfshlutfall. Ragnar Freyr er undrandi á uppsögninni og sakar framkvæmdastjórann um ósannindi.

Íslensk netkerfi eru vel í stakk búin til að takast á við ógnarhraðar breytingar á gervigreindinni að sögn forsvarsmanns íslensku netöryggissveitarinnar CERT-IS. Góðu fréttirnar séu þær að hún nýtist einnig til góðra verka.

Gabríel Douane Boama játaði óvænt að hafa barið þrjá fangaverði á Litla-Hrauni og notað við það armbandsúr í ágúst árið 2024, þegar aðalmeðferð í máli hans hófst í morgun. Hann vildi þó að ákærunni yrði breytt á þann veg að orðið hnúavopn yrði fellt á brott, sem ákæruvaldið féllst á.

Þingmaður Viðreisnar og flutningsmaður frumvarps sem heimilar netsölu áfengis hér á landi segir mikilvægt að jafna stöðu innlendra fyrirtækja og þeirra erlendu sem mega selja vín í smásölu. Forsvarsmaður Smáríkisins var í gær sakfelldur fyrir smásölu á hvítvíni en dómnum hefur verið áfrýjað.

Umhverfisverndarsamtökin Marine Conservation Society hafa hvatt neytendur til að forðast breskan þorsk og kaupa heldur þorsk frá Íslandi, þar sem nóg sé af honum. Samtökin gefa út leiðarvísinn Good Fish Guide, þar sem neytendur og fyrirtæki eru hvött til að haga innkaupum sínum í þágu sjálfbærra veiða.

Mest lesið