Dönsk þyrla með franskri herflutningavél til Íslands Kristján Már Unnarsson skrifar 8. apríl 2026 13:39 Danska Seahawk-herþyrlan tekin út úr frönsku Airbus 400M-herflutningavélinni á Keflavíkurflugvelli. Sofie Bock Troelsen/Forsvaret Óvenjuleg heræfing fór fram á um páskana í samstarfi danska og franska hersins. Frönsk herflutningavél ferjaði þá danskar herþyrlur milli Danmerkur og Íslands. Verkefnið reyndist krefjandi og þurfti útsjónarsemi til að koma þyrlunum í flutningavélina. Miðað við mælistærðir eru þær of stórar til að rúmast um borð, jafnvel þótt spaðarnir séu teknir af. Þyrlurnar eru jafnan hafðar á dönsku herskipunum sem sinna eftirliti við Grænland og Færeyjar. Þær þurfa hins vegar reglulega að fara til Danmerkur í skoðun og viðhald og hefur þeim þá verið flogið yfir Norður-Atlantshaf. Franska Airbus 400M-flutningavélin komin með dönsku herþyrluna til Keflavíkurflugvallar.Sofie Bock Troelsen/Forsvaret Núna var ákveðið að prófa aðra leið. Í stað þess að þyrlurnar, sem eru af gerðinni Sikorsky MH-60R Seahawk, flygju sjálfar yfir úthafið var ákveðið að æfa flutning á þeim með herflutningavél af gerðinni Airbus 400M. Þannig átti að prófa möguleikann á sveigjanlegri, skilvirkari og öruggari þyrluflutningum með aðstoð bandamanna Dana innan NATO, að því er segir á heimasíðu danska hersins. Þyrlan komin um borð.Sofie Bock Troelsen/Forsvaret Franska herflutningavélin tók á loft frá miðstöð danska flughersins á Karup-flugvelli á Jótlandi á skírdag með Seahawk-þyrluna um borð en hún var að koma úr viðhaldi. Flogið var með hana til Keflavíkurflugvallar. Þar beið önnur dönsk Seahawk-herþyrla flutnings til Danmerkur, sem franska flutningavélin flaug svo með til baka til viðhaldsskoðunar í Karup. Taka þurfti bæði spaðana og afturstélið af þyrlunni.Sofie Bock Troelsen/Forsvaret Þótt farmrýmið sé mjög stórt í Airbus 400M, 340 rúmmetrar, reyndist plássið fyrir þyrluna takmarkað. Þó hvorki á breidd né lengd heldur í hæð. Lofthæðin í flutningavélinni er 3 metrar og 85 sentímetrar. Hæð þyrlunnar, eftir að búið var að taka spaðana af, var hins vegar 3 metrar og 94 sentímetrar. Hún var því níu sentímetrum of há. Flugvirkjar danska hersins fundu þó ráð. Þeir hleyptu lofti úr dekkjum þyrlunnar. Á þann hátt var hægt að draga þyrluna inn í farmrými frönsku flutningavélarinnar. Þyrlan var níu sentímetrum of há til að komast inn. Lausnin fólst í að hleypa loftinu úr dekkjum þyrlunnar.Sofie Bock Troelsen/Forsvaret Í umfjöllun danska hersins segir að verðmætar flugstundir sparist á þyrlunum með svona flutningi. Þetta sé öruggari aðferð heldur en að fljúga þyrlunum langa leið yfir opið haf þar sem langt sé á milli lendingarstaða. Því fylgi áhætta þar sem slæmt veður geti brostið á. Keflavíkurflugvöllur Danmörk Frakkland NATO Öryggis- og varnarmál Grænland Færeyjar Norðurslóðir 