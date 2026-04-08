Braut rúðu eftir að hafa verið synjað um starf

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann í gærkvöldi eða nótt eftir að viðkomandi braut rúðu á hóteli í miðborginni. Um var að ræða einstakling sem hafði sótt um starf á hótelinu en verið synjað. Brást hann illa við og hafði ítrekað verið tilkynnt um hegðun hans.
Annar maður var handtekinn í miðborginni sökum ástands en sá reyndist eftirlýstur þegar betur var að gáð.
Lögreglu barst einnig tilkynning um eld í tveimur ökutækjum í Kópavogi, sem breiddist svo út í yfirbyggingu. Talsvert tjón varð vegna eldsins og er málið í rannsókn.
Einn var handtekinn fyrir þjófnað í verslun í Hafnarfirði og nokkrir stöðvaðir í umferðinni, þeirra á meðal ökumaður sem grunaður er um að hafa valdið umferðarslysi undir áhrifum áfengis.