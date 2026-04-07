Samtök hernaðarandstæðinga boða til skyndimótmæla við bandaríska sendiráðið klukkan 17 á morgun, miðvikudaginn 8. apríl. Í tilkynningu segir að ræðumenn verði kynntir síðar.
„Eftir linnulausar árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran síðustu vikur hefur Donald Trump forseti Bandaríkjanna nú hótað að tortíma írönsku þjóðinni í heild sinni. Heimurinn hefur ekki verið á hættulegri stað áratugum saman. Ljóst er af árásum Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran og Líbanon, auk þjóðarmorðsins í Palestínu, að hryllingurinn mun aðeins halda áfram ef ekki er gripið í taumana. Ísraelsríki og Bandaríkin hafa ítrekað framið stríðsglæpi með því að ráðast á barnaskóla, heimili, sjúkrahús, vatnshreinsistöðvar, sjúkraflutningafólk, olíuhreinsistöðvar, kjarnorkuver og aðra lífsnauðsynlega innviði í Íran, Líbanon og í Palestínu,“ segir í tilkynningu Samtaka hernaðarandstæðinga.
Þar segir einnig að þegar forsetinn komist upp með að hóta að gjöreyða heilli þjóð án nokkurra mótmæla alþjóðasamfélagsins sé öryggi heimsins alls ógnað.
„Áframhaldandi stríð mun valda heimskreppu með gríðarlegum áhrifum á almenning á Íslandi og um allan heim, auk þess sem straumur flóttafólks mun margfaldast,“ segir í tilkynningunni og að því boði samtökin til mótmæla við sendiráðið á morgun.
„Við krefjumst þess að íslensk stjórnvöld taki afstöðu í verki, verji alþjóðalög og reki bandarískt herlið af landi brott og slíti samstarfi við Bandaríkin,“ segir að lokum.