Mos Def kemur fram í Gamla Bíó í maí

Þann 9. maí 2026 stígur Yasiin Bey, betur þekktur sem Mos Def, á svið í Gamla Bíói í Reykjavík. Forsala hefst í dag, 8. apríl, en almenn miðasala þann 10. apríl.
Í tilkynningu frá Live Projects, sem stendur að tónleikunum, kemur fram að Mos Def sé einn áhrifamesti tónlistarmaður sinnar kynslóðar og hornsteinn „conscious hip-hop“-senunnar.
„Hann sló fyrst í gegn seint á 10. áratugnum sem hluti af hip-hop-dúóinu Black Star ásamt Talib Kweli. Með tímamótaplötum á borð við Black on Both Sides og The New Danger mótaði Mos Def nýja sýn á það hvað hip-hop gæti verið: hugmyndaríkt, pólitískt og listilega djúpt. Ferill hans spannar samstarf við listamenn á borð við Kanye West, Hi Tek, Madlib og J Dilla,“ segir í tilkynningunni.
Þar segir einnig að nýtt listamannsnafn hans, Yasiin Bey, marki ekki endurnýjun ímyndar Mos Def heldur afstöðu.
„Nafnið endurspeglar þá hugsjón sem hefur alltaf einkennt feril hans: að nota tónlist sem miðil fyrir merkingu, sannleika og menningarlega ábyrgð.“
Í tilkynningu segir enn fremur að á sviði sé Yasiin Bey þekktur fyrir einstaka nærveru
„Flutningurinn er hrár og lifandi og inniheldur ófyrirsjáanlega upplifun þar sem hip-hop, spuni, pólitík og persónuleg tjáning renna saman í eitt.“
Bey hefur einnig leikið í kvikmyndunum á borð við Something the Lord Made, Next Day Air, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 16 Blocks, Be Kind Rewind, The Italian Job, The Woodsman, Bamboozled og Brown Sugar og í sjónvarpsþáttum eins og Dexter og House. Hann var kynnir í Def Poetry Jam frá 2002 til 2007.
Miðasala fer fram á Stubb og er takmarkað magn miða í boði.
Liveproject stóð einnig fyrir tónleikum Mobb Deep sem fram fóru í KR-heimilinu í mars og fjölda annarra viðburða, eins og tónleikum Booka Shade, DJ Shadow, Carl Craig og Talib Kweli í Gamla bíói.
Tónlistarmaðurinn Talib Kweli kemur fram á tónleikum í Gamla bíó þann 13. febrúar. Tónlistarmaðurinn Saint Pete sér um upphitun ásamt Benna B-Ruff eða Benedikt Frey Jónssyni en hann og Kjartan Trauner frumsýna nýtt efni í upphitun ásamt óvæntum gestum . Benedikt stendur að innflutningi Talib Kweli í gegnum fyrirtæki sitt Liveproject.