Raf­magns­laust var í hluta Sel­tjarnar­ness og Vestur­bæjar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Rafmagnslaust var á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm

Rafmagnslaust var vegna háspennubilunar í hluta Vesturbæjar Reykjavíkur og Seltjarnarness í rúmar þrjár klukkustundir. Tilkynning um rafmagnsleysið kom inn á vef Veitna klukkan 18.25. 

Þar sagði að unnið væri að því að greina bilun og vonast til þess að rafmagn yrði komið á fljótlega.

Á áttunda tímanum voru vinnuflokkar á leið á vettvang og enn var unnið að viðgerð klukkan 20.30. Klukkan 21.40 var svo tilkynnt að rafmagn væri komið á hjá öllum að nýju. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Orkumál Reykjavík Seltjarnarnes

