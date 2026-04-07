Rafmagnslaust var í hluta Seltjarnarness og Vesturbæjar Lovísa Arnardóttir skrifar 7. apríl 2026 18:52 Rafmagnslaust var á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm Rafmagnslaust var vegna háspennubilunar í hluta Vesturbæjar Reykjavíkur og Seltjarnarness í rúmar þrjár klukkustundir. Tilkynning um rafmagnsleysið kom inn á vef Veitna klukkan 18.25. Þar sagði að unnið væri að því að greina bilun og vonast til þess að rafmagn yrði komið á fljótlega. Á áttunda tímanum voru vinnuflokkar á leið á vettvang og enn var unnið að viðgerð klukkan 20.30. Klukkan 21.40 var svo tilkynnt að rafmagn væri komið á hjá öllum að nýju. Fréttin hefur verið uppfærð.