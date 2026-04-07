Konráð segir námslánin vera gjöf en Helga Vala gjald Jakob Bjarnar skrifar 7. apríl 2026 13:10 Helga Vala segir námslán sín hafa hækkað og séu nú komin upp í 20 milljónir. Konráð er hins vegar á því að námslánin hafi hann, og þá Helga Vala einnig, fengið á tombólukjörum. vísir/vilhelm Konráð S. Guðjónsson, sem nú starfar sem sjálfstæður ráðgjafi hjá Kontext ehf. en er fyrrum efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar og aðstoðarmaður fjármálaráðherra, þakkar fyrir námslánin, nánast með tárum. Þetta gerir hann í Facebook-færslu en hér er augljóslega um að ræða óbeina gagnrýni á Facebook-færslu lögmannsins Helgu Völu Helgadóttur sem vakti talsverða athygli. Ekkert eðlilegt við að námslánin hækki „Ég var svo heppin að eiga þess kost að mennta mig, þökk sé námslánakerfinu. Ég var móðir lítillar stúlku þegar ég fór í Leiklistarskóla Íslands árið 1994 og svo fjögurra barna móðir þegar ég fór í lagadeildina 2005. Helga Vala segir nákvæmlega ekkert eðlilegt við það hvernig námslánin hagi sér og þar megi kenna íslensku krónunni um.vísir/vilhelm Þótt ég ynni alltaf á sumrin og einnig í hlutastörfum með námi þá hefði ég aldrei getað þetta án námslána og er því mjög þakklát því jöfnunartæki sem námslánin eru,“ segir Helga Vala. Hún greinir frá því að hún hafi fengið heilar 11 milljónir í lán, hún hafi borgað til baka rúmlega 6 milljónir en skuldi í dag rúmar 20 milljónir í námslán. Þetta beintengir Helga Vala þá við ESB-umræðuna: „Þetta er meðal annars fórnarkostnaðurinn við að halda í íslensku smákrónuna. Það er nákvæmlega ekkert eðlilegt við þetta.“ Háskólamenntun á tombólukjörum Konráð tekur hins vegar allt annan pól í hæðina. Hann telur sig lukkunnar pamfíl að hafa fengið námslán á tombólukjörum frá samborgum sínum. Þannig hafi honum tekist að láta drauma sína rætast og afla sér menntunar. Tombólukjörin fólust í: - Engir vextir á námstíma (fjögur ár) - Engar afborganir og vaxtagreiðslur í tvö ár þar á eftir - 0,4% verðtryggðir vextir – minna en einn tíundi af því sem ég myndi fá fyrir íbúðalán í dag - Greiðslur takmarkast af 3,4% af tekjum, sem er vel viðráðanlegt. Konráð segir að séu tekjur visst lágar þýði það í reynd að raunvextir lánsins séu neikvæðir. Konráð S. Guðjónsson segir að sá sem fékk 11 milljónir (30-40 milljónir á verðlagi dagsins í dag) og skuldi enn 20 milljónir hafi í reynd búið við neikvæða raunvexti á tímabilinu, í boði okkar hinna.vísir/vilhelm „Á mannamáli þýðir það að þú ert að fá niðurgreidda peninga og vel rúmlega það. Tökum eitthvað dæmi: Einhver sem fékk 11 milljónir (30-40 milljónir á verðlagi dagsins í dag) í tvennu lagi sitt hvoru megin við aldarmót og skuldar enn 20 milljónir hefur í reynd búið við neikvæða raunvexti á tímabilinu, í boði okkar hinna.“ Myndi aldrei kvarta undan þessum kjörum Konráð segir að sér finnist hann hafa greitt „svakalega mikið“ inn á þetta lán og það hafi þrátt fyrir allt hækkað. „Ég kann hins vegar aðeins að reikna og geri mér grein fyrir því að launavísitalan hefur hækkað um 138% frá því að skuldabréfinu mínu var lokað.“ Háskólamenntun segir Konráð forréttindi og hvað þá að fá hana fjármagnaða á þeim kjörum sem hann hefur greint frá. Og hann lætur sig ekki muna um að senda, með óbeinum hætti þó, Helgu Völu meinlegt skeyti: „Það væri mitt síðasta að fara að kvarta yfir því, jafnvel þótt ég hafi bara farið eina námsleið og samtals skuldsett mig sem nemur innan við helmingi af dæminu hérna á undan."