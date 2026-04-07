Þau skipa lista Sósíalistaflokksins í Reykjavík.

Innlent

Þau skipa lista Sósíal­ista­flokksins í Reykja­vík

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sósíalistaflokkur Íslands hefur birt framboðslista sinn í heild. Silja Sóley Birgisdóttir leiðir listann en meðal áhersluatriða frambjóðendanna er að opna óhagnaðardrifnar matvöruverslanir.

„Sósíalistaflokkur Íslands býður fram fjölbreyttan framboðslista til borgarstjórnar í Reykjavík. Fólk sem vinnur á gólfinu í kerfum borgarinnar, fólk í láglaunastörfum og háskólamenntaðir, mikið framboð af öflugu ungu fólki og nemendum, reynslumiklum eldri borgurum og verkafólki, listafólki og öryrkjum, leigjendum og lántakendum,“ segir í færslu flokksins á Facebook.

Meðal áhersluatriða þeirra er stofnun Byggingarfélags Reykjavíkur og Borgarbúðarinnar sem eigi að annast byggingu óhagnaðardrifinna húsnæða og reka óhagnaðardrifnar matvöruverslanir. Þá tala þau fyrir lægri launum kjörinna fulltrúa.

Listinn í heild sinni:

1. Silja Sóley Birgisdóttir - Stuðningsfulltrúi 25 ára

2. Sigrún E. Unnsteinsdóttir - Athafnakona 69 ára

3. Hannes Pétursson - Verslunarmaður 33 ára

4. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir - Öryrki 51 árs

5. Jón Ferdínand Estherarson - Stjórnmálasagnfræðingur 34 ára

6. Birna Gunnlaugsdóttir - Kennari 64 ára

7. Rósa Guðný Arnardóttir - Nemi 32 ára

8. Halldór Ísak Ólafsson - Kvikmyndagerðarmaður 26 ára

9. Jökull Sólberg Auðunsson 40 ára Forritari

10. Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir 33 ára Nemi

11. Guðmundur Guðmundsson 41 árs Nemi

12. Þórhildur Katrín Pálsdóttir 19 ára Nemi

13. Davíð Aron Routley 33 ára Starfsmaður á velferðarsviði

14. Anita da Silva Bjarnadóttir 32 ára Öryrki

15. Guðröður Atli Jónsson 47 ára Tæknimaður

16. Eyjólfur B Eyvindarson 50 ára Tónlistar- og kvikmyndagerðarm.

17. Uldarico Castillo de Luna 62 ára Hjúkrunarfræðingur

18. Berglind Rut Terrazas 33 ára Umönnunarstarfsmaður

19. Anna Jonna Ármannsdóttir 64 ára Rafvirkjameistari

20. Marc Eldie Fomador 27 ára Kokkur

21. Helgi Páll Einarsson 43 ára Hönnuður

22. Bryndís Ýrr Baldursdóttir 50 ára Listakona

23. Esther Jónsdóttir 64 ára Stuðningsfulltrúi

24. Tinna Þorvalds. Önnudóttir 41 árs Söng- og leikkona

25. Hjörtur Birgir Jóhönnuson 41 ára Verkamaður

26. Hermann Karl Gunnarsson 26 ára Stuðningsfulltrúi

27. Auður Mist Eydal Halldórsdóttir 25 ára Myndlistarkona

28. Þorvaldur Þorvaldsson 68 ára Trésmiður

29. Björgvin Már Karlsson 29 ára Tónlistarmaður

30. Magnús Bergsson 64 ára Rafvirki

31. Sólrún Freyja Sen 28 ára Kvikmyndagerðarmaður

32. Hjörtur E Þorgeirsson 33 ára Deildarstjóri

33. Hjálmar Friðriksson 38 ára Atvinnulaus

34. Valtýr Kári Daníelsson 29 ára Eðlisfræðingur

35. Kristbjörg Eva Andersen Ramos 28 ára Stjórnandi

36. Stefán Örn Ingvarsson Olsen 22 ára Rafvirki

37. Kristófer Andrésson 25 ára Myndlistarnemi

38. Björn Guðmundsson 51 árs Verkefna- og gæðastjóri

39. Þorbjörg Inga Þórisdóttir 38 ára Öryrki

40. Árni Daníel Júlíusson 66 ára Sagnfræðingur

41. Björgvin Máni Ársælsson 21 árs Tæknimaður

42. Ólafur Pétur Georgsson 47 ára Kvikmyndagerðarmaður

43. Sherry Ruth Espino Buot 54 ára Athafnakona

44. Guðmundur Erlendsson 75 ára Eftirlaunamaður og kokkur

45. Júlíus K. Valdimarsson 82 ára Húmanisti

46. Sólveig Hauksdóttir 82 ára Hjúkrunarfræðingur

Sósíalistaflokkurinn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026

Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík

Sósíalistafélag Reykjavíkur hefur tilkynnt um hverjir verma efstu tíu sæti á lista Sósíalista í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum. Oddviti flokksins er hin 25 ára gamla Silja Sóley Birgisdóttir, stuðningsfulltrúi. Líkt og kunnugt er hyggst sitjand oddviti Sósíalista í Reykjavík bjóða fram undir formerkjum annars lista, Vors til vinstri í komandi kosningum. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið