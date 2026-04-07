Þau skipa lista Sósíalistaflokksins í Reykjavík Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. apríl 2026 10:33 Þau skipa lista Sósíalistaflokksins í Reykjavík. Sósíalistaflokkurinn Sósíalistaflokkur Íslands hefur birt framboðslista sinn í heild. Silja Sóley Birgisdóttir leiðir listann en meðal áhersluatriða frambjóðendanna er að opna óhagnaðardrifnar matvöruverslanir. „Sósíalistaflokkur Íslands býður fram fjölbreyttan framboðslista til borgarstjórnar í Reykjavík. Fólk sem vinnur á gólfinu í kerfum borgarinnar, fólk í láglaunastörfum og háskólamenntaðir, mikið framboð af öflugu ungu fólki og nemendum, reynslumiklum eldri borgurum og verkafólki, listafólki og öryrkjum, leigjendum og lántakendum,“ segir í færslu flokksins á Facebook. Meðal áhersluatriða þeirra er stofnun Byggingarfélags Reykjavíkur og Borgarbúðarinnar sem eigi að annast byggingu óhagnaðardrifinna húsnæða og reka óhagnaðardrifnar matvöruverslanir. Þá tala þau fyrir lægri launum kjörinna fulltrúa. Listinn í heild sinni: 1. Silja Sóley Birgisdóttir - Stuðningsfulltrúi 25 ára 2. Sigrún E. Unnsteinsdóttir - Athafnakona 69 ára 3. Hannes Pétursson - Verslunarmaður 33 ára 4. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir - Öryrki 51 árs 5. Jón Ferdínand Estherarson - Stjórnmálasagnfræðingur 34 ára 6. Birna Gunnlaugsdóttir - Kennari 64 ára 7. Rósa Guðný Arnardóttir - Nemi 32 ára 8. Halldór Ísak Ólafsson - Kvikmyndagerðarmaður 26 ára 9. Jökull Sólberg Auðunsson 40 ára Forritari 10. Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir 33 ára Nemi 11. Guðmundur Guðmundsson 41 árs Nemi 12. Þórhildur Katrín Pálsdóttir 19 ára Nemi 13. Davíð Aron Routley 33 ára Starfsmaður á velferðarsviði 14. Anita da Silva Bjarnadóttir 32 ára Öryrki 15. Guðröður Atli Jónsson 47 ára Tæknimaður 16. Eyjólfur B Eyvindarson 50 ára Tónlistar- og kvikmyndagerðarm. 17. Uldarico Castillo de Luna 62 ára Hjúkrunarfræðingur 18. Berglind Rut Terrazas 33 ára Umönnunarstarfsmaður 19. Anna Jonna Ármannsdóttir 64 ára Rafvirkjameistari 20. Marc Eldie Fomador 27 ára Kokkur 21. Helgi Páll Einarsson 43 ára Hönnuður 22. Bryndís Ýrr Baldursdóttir 50 ára Listakona 23. Esther Jónsdóttir 64 ára Stuðningsfulltrúi 24. Tinna Þorvalds. Önnudóttir 41 árs Söng- og leikkona 25. Hjörtur Birgir Jóhönnuson 41 ára Verkamaður 26. Hermann Karl Gunnarsson 26 ára Stuðningsfulltrúi 27. Auður Mist Eydal Halldórsdóttir 25 ára Myndlistarkona 28. Þorvaldur Þorvaldsson 68 ára Trésmiður 29. Björgvin Már Karlsson 29 ára Tónlistarmaður 30. Magnús Bergsson 64 ára Rafvirki 31. Sólrún Freyja Sen 28 ára Kvikmyndagerðarmaður 32. Hjörtur E Þorgeirsson 33 ára Deildarstjóri 33. Hjálmar Friðriksson 38 ára Atvinnulaus 34. Valtýr Kári Daníelsson 29 ára Eðlisfræðingur 35. Kristbjörg Eva Andersen Ramos 28 ára Stjórnandi 36. Stefán Örn Ingvarsson Olsen 22 ára Rafvirki 37. Kristófer Andrésson 25 ára Myndlistarnemi 38. Björn Guðmundsson 51 árs Verkefna- og gæðastjóri 39. Þorbjörg Inga Þórisdóttir 38 ára Öryrki 40. Árni Daníel Júlíusson 66 ára Sagnfræðingur 41. Björgvin Máni Ársælsson 21 árs Tæknimaður 42. Ólafur Pétur Georgsson 47 ára Kvikmyndagerðarmaður 43. Sherry Ruth Espino Buot 54 ára Athafnakona 44. Guðmundur Erlendsson 75 ára Eftirlaunamaður og kokkur 45. Júlíus K. Valdimarsson 82 ára Húmanisti 46. Sólveig Hauksdóttir 82 ára Hjúkrunarfræðingur Líkt og kunnugt er hyggst sitjand oddviti Sósíalista í Reykjavík bjóða fram undir formerkjum annars lista, Vors til vinstri í komandi kosningum. 10. febrúar 2026 10:39 