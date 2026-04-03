Sjúkra­húsið skilar ekki páskagjöf Smáríkisins

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Smáríkið, nýliði í áfengissölu á Akureyri, keypti samtals tvö þúsund páskaegg handa framlínustarfsfólki í bænum.
Facebook/Tryggvi Páll

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fara fram á að starfsfólk Sjúkrahússins á Akureyri skili páskaeggjum sem það fékk að gjöf frá Smáríkinu, sem opnaði í bænum í vikunni. Forstjóri sjúkrahússins segist hingað til hafa tekið við öllum gjöfum og ekki gert upp á milli gefenda. Verkferlar verði þó skoðaðir. 

Árni Guðmundsson, formaður Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum, sendi Erlu Björnsdóttur, settum forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri, bréf þar sem hann krafðist þess að 1.100 páskaeggjum sem sjúkrahúsinu barst frá Smáríkinu yrði skilað. 

Í bréfinu sagði hann meðal annars alvarlegt mál að heilbrigðisstofnun taki við gjöf frá fyrirtæki sem starfi af einbeittum brotavilja og gangi gegn öllum markmiðum heilbrigðiskerfisins. Þá bendir hann á að fyrirtækið sæti ákæru fyrir ólöglega áfengissölu. 

Facebook-færslu Sjúkrahússins á Akureyri um gjöfina var breytt en í seinni útgáfu er Smáríkisins ekki getið.Facebook

Árni segir að Smáríkið starfi á skjön við lög og öll markmið heilbrigðiskerfisins. Því sé það „hvítþvottur“ á brotastarfsemi að taka við gjöf frá slíkum fyrirtækjum og birta þakkarfærslu þess efnis. Nánar má lesa um bréf Árna í frétt Akureyri.net um málið.

Greint var frá því í fyrra að framkvæmdastjóri Icelandic Trading Company b.v, sem rekur Smáríkið, hefði verið ákærður vegna meints brots á ákvæði áfengislaga um einkarétt ríkisins til smásölu áfengis.

Gera ekki upp á milli

Erla Björnsdóttir segir í samtali við fréttastofu að sjúkrahúsinu berist ýmis konar gjafir frá einstaklingum og fyrirtækjum í formi matvæla, svo sem páskaeggja, bakkelsis og pítsu, og verðmæta, eins og til dæmis málverka.

Erla Björnsdóttir er settur forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri.

„Staðan er sú að við tökum við öllum gjöfum og höfum ekki gert upp á milli gefenda hingað til. Við tökum því þannig að þetta sé velvilji,“ segir Erla. 

Allar ábendingar séu þó vel þegnar og framvegis verði verklag skoðað í þessum efnum. Hún hafi þegar svarað bréfi Árna. 

En skiljið þið gagnrýnina?

„Ég held ég tjái mig sem minnst um það. En við tökum öllum ábendingum sem okkur berast.“

Netverslun með áfengi Akureyri Sjúkrahúsið á Akureyri Páskar

