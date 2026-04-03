Sjúkrahúsið skilar ekki páskagjöf Smáríkisins Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 3. apríl 2026 12:10 Smáríkið, nýliði í áfengissölu á Akureyri, keypti samtals tvö þúsund páskaegg handa framlínustarfsfólki í bænum. Facebook/Tryggvi Páll Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fara fram á að starfsfólk Sjúkrahússins á Akureyri skili páskaeggjum sem það fékk að gjöf frá Smáríkinu, sem opnaði í bænum í vikunni. Forstjóri sjúkrahússins segist hingað til hafa tekið við öllum gjöfum og ekki gert upp á milli gefenda. Verkferlar verði þó skoðaðir. Árni Guðmundsson, formaður Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum, sendi Erlu Björnsdóttur, settum forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri, bréf þar sem hann krafðist þess að 1.100 páskaeggjum sem sjúkrahúsinu barst frá Smáríkinu yrði skilað. Í bréfinu sagði hann meðal annars alvarlegt mál að heilbrigðisstofnun taki við gjöf frá fyrirtæki sem starfi af einbeittum brotavilja og gangi gegn öllum markmiðum heilbrigðiskerfisins. Þá bendir hann á að fyrirtækið sæti ákæru fyrir ólöglega áfengissölu. Facebook-færslu Sjúkrahússins á Akureyri um gjöfina var breytt en í seinni útgáfu er Smáríkisins ekki getið.Facebook Árni segir að Smáríkið starfi á skjön við lög og öll markmið heilbrigðiskerfisins. Því sé það „hvítþvottur" á brotastarfsemi að taka við gjöf frá slíkum fyrirtækjum og birta þakkarfærslu þess efnis. Nánar má lesa um bréf Árna í frétt Akureyri.net um málið. Greint var frá því í fyrra að framkvæmdastjóri Icelandic Trading Company b.v, sem rekur Smáríkið, hefði verið ákærður vegna meints brots á ákvæði áfengislaga um einkarétt ríkisins til smásölu áfengis. Gera ekki upp á milli Erla Björnsdóttir segir í samtali við fréttastofu að sjúkrahúsinu berist ýmis konar gjafir frá einstaklingum og fyrirtækjum í formi matvæla, svo sem páskaeggja, bakkelsis og pítsu, og verðmæta, eins og til dæmis málverka. Erla Björnsdóttir er settur forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri. „Staðan er sú að við tökum við öllum gjöfum og höfum ekki gert upp á milli gefenda hingað til. Við tökum því þannig að þetta sé velvilji," segir Erla. Allar ábendingar séu þó vel þegnar og framvegis verði verklag skoðað í þessum efnum. Hún hafi þegar svarað bréfi Árna. En skiljið þið gagnrýnina? „Ég held ég tjái mig sem minnst um það. En við tökum öllum ábendingum sem okkur berast."