Lífið

Myndaveisla: Hundar og kettir vel­komnir síðan árið 2017

Freyja Þórisdóttir skrifar
Helgi á Prikinu er landsmönnum eflaust kunnugur en hér má sjá hann í góðum félagsskap Emmsjé Gauta og mjög svo smás smáhunds. Facebook/Prikið

Hundar og kettir eru leyfilegir inn á veitingahús og kaffihús í Reykjavík, þó með því skilyrði að rekstraraðilar staðanna tilkynni heilbrigðisnefnd Reykjavíkur að þeir kjósi að nýta sér heimildina sem kveður á um í reglugerð Heilbrigðiseftirlitsins.

Einn þeirra staða sem hafa nýtt sér heimildina er Prikið, en í færslu þeirra á Facebook segir að staðurinn hafi verið sá fyrsti til að virkja þessa reglugerð Heilbrigðiseftirlitsins. Þá segir einnig að hundar séu háðir sömu skilyrðum og almennir mennskir gestir staðarins.

En ásamt færslunni fylgdi myndasyrpa þar sem mátti meðal annars sjá þjóðþekkta einstaklinga, vel framkvæmda jógastöðu og vígalegum varðhundi bregða fyrir.

Dalmatíuhundar eru frekar sjaldséðir hér á landi, það er spurning hvort þeir nái fjöldanum sem fjallað er um í sögunni um Hundrað og einn dalmatíuhund frá árinu 1961?Facebook/Prikið

Varðhundar eru eins mismunandi og þeir eru margir. Það mikilvægasta er vökult augnaráð.Facebook/Prikið
Hvað skyldu þessir fjórir ferfætlingar vera svona spenntir að sjá?Facebook/Prikið
Bull Terrier-hundar eru með mjög einkennandi höfuðlag en þeir voru ræktaðir sem afbrigði af Bulldog-hundum og Terrier-hundum.Facebook/Prikið

Hundurinn sem horfir niður eða á ensku Downward facing dog er jógastaða sem kallar fram góða teygju í öxlum og aftari lærvöðva á sama tíma og hún styrkir efri líkama. Þessi tiltekni Boxer-hundur er alveg með stöðuna upp á hár.Facebook/Prikið
Þessi virðulegi hvutti virðist eitthvað efins með það að eigandi sinn hafi munað eftir því að panta fyrir sig drykk.Facebook/Prikið
Hér má sjá þrjá hunda af tegundinni Afgan Hound ásamt mennskum mæðrum sínum. Hversu frítt föruneytið.Facebook/Prikið
Hvolpaaugu eru þrátt fyrir það sem nafnið gefur til kynna ekki einungis á færi hvolpa heldur geta hundar á öllum aldri nýtt sér aðferðina. Þessir tveir eru þaulvanir og nýta þessa aldagömlu aðferð hér við að betla nammi eða annað álíka spennandi.Facebook/Prikið
Þessi hvolpur er greinilega vel upp alinn enda situr hann svona prúður og fínn fyrir myndatöku.Facebook/Prikið
