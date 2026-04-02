Myndaveisla: Hundar og kettir velkomnir síðan árið 2017 Freyja Þórisdóttir skrifar 2. apríl 2026 14:43 Helgi á Prikinu er landsmönnum eflaust kunnugur en hér má sjá hann í góðum félagsskap Emmsjé Gauta og mjög svo smás smáhunds. Facebook/Prikið Hundar og kettir eru leyfilegir inn á veitingahús og kaffihús í Reykjavík, þó með því skilyrði að rekstraraðilar staðanna tilkynni heilbrigðisnefnd Reykjavíkur að þeir kjósi að nýta sér heimildina sem kveður á um í reglugerð Heilbrigðiseftirlitsins. Einn þeirra staða sem hafa nýtt sér heimildina er Prikið, en í færslu þeirra á Facebook segir að staðurinn hafi verið sá fyrsti til að virkja þessa reglugerð Heilbrigðiseftirlitsins. Þá segir einnig að hundar séu háðir sömu skilyrðum og almennir mennskir gestir staðarins. Skjáskot/Facebook En ásamt færslunni fylgdi myndasyrpa þar sem mátti meðal annars sjá þjóðþekkta einstaklinga, vel framkvæmda jógastöðu og vígalegum varðhundi bregða fyrir. Dalmatíuhundar eru frekar sjaldséðir hér á landi, það er spurning hvort þeir nái fjöldanum sem fjallað er um í sögunni um Hundrað og einn dalmatíuhund frá árinu 1961?Facebook/Prikið Varðhundar eru eins mismunandi og þeir eru margir. Það mikilvægasta er vökult augnaráð.Facebook/Prikið Hvað skyldu þessir fjórir ferfætlingar vera svona spenntir að sjá?Facebook/Prikið Bull Terrier-hundar eru með mjög einkennandi höfuðlag en þeir voru ræktaðir sem afbrigði af Bulldog-hundum og Terrier-hundum.Facebook/Prikið Hundurinn sem horfir niður eða á ensku Downward facing dog er jógastaða sem kallar fram góða teygju í öxlum og aftari lærvöðva á sama tíma og hún styrkir efri líkama. Þessi tiltekni Boxer-hundur er alveg með stöðuna upp á hár.Facebook/Prikið Þessi virðulegi hvutti virðist eitthvað efins með það að eigandi sinn hafi munað eftir því að panta fyrir sig drykk.Facebook/Prikið Hér má sjá þrjá hunda af tegundinni Afgan Hound ásamt mennskum mæðrum sínum. Hversu frítt föruneytið.Facebook/Prikið Hvolpaaugu eru þrátt fyrir það sem nafnið gefur til kynna ekki einungis á færi hvolpa heldur geta hundar á öllum aldri nýtt sér aðferðina. Þessir tveir eru þaulvanir og nýta þessa aldagömlu aðferð hér við að betla nammi eða annað álíka spennandi.Facebook/Prikið Þessi hvolpur er greinilega vel upp alinn enda situr hann svona prúður og fínn fyrir myndatöku.Facebook/Prikið