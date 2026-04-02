Kjartan Guð­munds­son er látinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hann var 46 ára gamall.

Kjartan Guðmundsson, sem lenti í alvarlegu bílslysi í Suður-Afríku í desember, er látinn. Hann var 46 ára gamall.

Þessu greinir Ríkisútvarpið frá en þar kemur fram að hann hafi látist á gjörgæsludeild Landspítalans í gær. Hann hafði verið á gjörgæsludeild frá því að hann kom til landsins með sjúkraflugi frá Suður-Afríku í síðasta mánuði.

Í slysinu létust móðir hans og dóttir.

Þann 17. desember var Kjartan með móður sinni og dóttur á ferðalagi í Suður-Afríku til að heimsækja son hans sem er þar í fíknimeðferð. Þau ætluðu að dvelja í Suður-Afríku yfir jólin til að fagna hátíðinni með drengnum.

