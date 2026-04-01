Enn ein veðurviðvörunin yfirvofandi í nótt Kjartan Kjartansson skrifar 1. apríl 2026 15:47 Akstursskilyrði verða ekki eins og best verður á kosið á morgun. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Gular viðvaranir vegna hríðar hafa verið gefnar út fyrir flesta landshluta.Hver viðvörunin hefur fylgt á fætur annarrar undanfarna daga. Viðvaranirnar taka fyrst gildi á Miðhálendinu og Breiðafirði seint í kvöld en síðan í nótt í öðrum landshlutum fyrir utan Suðaustur- og Austurland og hluta Vestfjarða. Á Norður- og Austurlandi taka viðvaranirnar gildi upp úr hádegi á skírdag. Varað er við sunnan- eða suðaustan hríð, hvassviðri eða stormi. Vindhraði gæti náð allt að 25 metrum á sekúndu í nokkrum landshlutum og enn meiri hraða á hálendinu. Á sunnan- og vestanverðu landinu á veðrinu að slota í fyrramálið og um hádegið en síðar á landinu norðan- og austanverðu. Vegagerðin varar við skafrenningi og blindu veðri á Hellisheiði og Mosfellsheiði frá því seint í kvöld. Síðar á snjókoma að skella á. Í fyrramálið verði mjög hvasst og blint í skafrenningi á Holtavörðuheiði og Bröttubrekku. Áfram á að snjóa í tvær til þrjár klukkustundir eftir að vind lægir. Á fjallvegum Austfjarða á að gera mikinn vind og hríðir síðdegis og fram á nótt.