„Allir mega hafa sínar eigin skoðanir, en það er líka mikilvægt að sjá hina hliðina. Fyrir margar stelpur getur þetta ferli aukið sjálfstraust,“ segir hin 24 ára gamla Sara Guðjónsdóttir sem er meðal keppenda í Ungfrú Ísland í ár.
Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs.
Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis.
Sara og tvíburasystir hennar Lilja taka báðar þátt en þær eru einstaklega góðar vinkonur og báðar með BS gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands.
Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig?
„Hversu mikið ég elska mat! Ég hugsa oft um mat og hvað og hvenær verður næsta máltíð. Ég get líka borðað ótrúlega mikið, sem kemur mörgum á óvart.“
Hver er þinn mesti ókostur?
„Frestunarárátta. Ég er þó alltaf að vinna í því að skipuleggja mig betur og læra að nýta tímann minn sem best.“
Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)?
„Emma Stone. Hún hefur unnið ótrúlega hart til að ná árangri sem leikkona og hefur líka talað opinskátt um kvíða. Hún sýnir að það er í lagi að glíma við erfiðleika og hvetur fólk til að trúa á sjálft sig og fylgja draumum sínum.“
„Það sem hefur mótað mig mest í lífinu er tvíburasystir mín, Lilja. Með henni hef ég lært hvað það þýðir að standa með einhverjum, treysta á hvort annað og breyta áskorunum í styrk. Hún hefur alltaf stutt mig og hvatt mig áfram og er innblástur minn á hverjum degi,“ segir Sara um verðmætt systrasamband þeirra.
Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komst þú í gegnum hana?
„Þegar ég var fimmtán ára flutti ég til Flórída og byrjaði í nýjum skóla án þess að tala ensku. Tungumál hafa alltaf verið erfið fyrir mig vegna lesblindu og ADHD, svo þetta var stór áskorun.
Með stuðningi foreldra minna, þrautseigju og trú á sjálfa mig komst ég í gegnum þetta. Í dag lít ég á þetta sem eitt dýrmætasta ævintýri lífs míns.“
Hverju ertu stoltust af?
„Að hafa útskrifast með B.S. í sálfræði þrátt fyrir lesblindu og ADHD. Það krafðist mikillar þrautseigju og kenndi mér að ef maður gefst ekki upp getur maður náð þeim markmiðum sem maður setur sér.“
Hver er þín mesta gæfa í lífinu?
„Mín mesta gæfa er að vera eineggja tvíburi. Ég er endalaust þakklát fyrir að hafa fæðst með sálufélaga minn! Einhvern sem skilur mig svo djúpt. Ég myndi segja að ég hafi raunverulega dottið í lukkupottinn.“
Hvernig tekstu á við stress og álag?
Ég tala við fólkið mitt sem hvetur mig áfram og hjálpar mér að róa hugann. Mér finnst líka mjög gott að hreyfa mig, fara í ræktina eða í KEF spa, þar sem ég get slakað á og verið aðeins með sjálfri mér og hugsunum mínum.
Besta heilræði sem þú hefur fengið?
„Ekki óttast mistök, en vertu skíthrædd við eftirsjá. Þetta hefur kennt mér að taka áhættu, læra af reynslunni og láta ótta aldrei halda mér aftur.“
Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?
„Of mörg til að velja eitt! Ég reyni samt alltaf að hlæja að þeim eftir á.“
Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika?
„Ég get borðað ótrúlega mikið af mat!“
„Jákvæðni, brosmildi og góð orka er það sem heillar mig hvað mest. Fólk sem lætur öðrum líða vel í kringum sig er alltaf heillandi,“ segir Sara en aftur á móti finnst henni þessir eiginleikar óheillandi:
„Neikvæðni, að dæma aðra og geta ekki glaðst fyrir hönd annarra.“
Hver er þinn helsti ótti?
„Minn helsti ótti eru læknar og sprautur. Ég er þó að vinna í því á hverjum degi og stefni á að sigrast á þessari fóbíu.“
Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
„Gift æðislegum manni og með kannski tvö börn og eitt á leiðinni. Ég og tvíburasystir mín Lilja höfum stofnað okkar eigið fyrirtæki saman.
Ég hef líka lokið meistaragráðu í sálfræði og vinn við að hjálpa börnum sem þurfa stuðning. Og svo langar mig að hafa gefið út matreiðslubók með uppáhalds uppskriftunum mínum.“
Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt?
„Ég held að Addison Rae vinni það.“
Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana?
„Mér finnst mikilvægt að nota peninga til góðs. Ég myndi vilja hjálpa hundum um allan heim og opna fleiri hundaskjól útum allan heim. Ég myndi líka fjárfesta í fasteignum til að byggja upp örugga framtíð.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Let Them Theory eftir Mel Robbins. Hún er ótrúlega góð og ég mæli með henni fyrir alla.“
Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?
„Að sjá hvernig keppendur geta blómstrað í gegnum ferlið, öðlast meira sjálfstraust og vaxið sem manneskjur.“
„Andleg heilsa, sérstaklega hjá börnum og ungmennum, er eitthvað sem ég brenn fyrir. Þar sem ég er útskrifuð með B.S. í sálfræði hef ég mikinn áhuga á að auka skilning á kvíða, streitu og sjálfsmynd. Mér finnst mikilvægt að börn fái stuðning snemma og læri að tala um tilfinningar sínar og líðan.“
Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir?
„Að vera góð fyrirmynd, sýna samkennd og vera jákvæð og brosmild manneskja sem hvetur aðra til að trúa á sjálfa sig.“
Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland?
„Ég vil nota mína reynslu og lærdóm til að hvetja aðra til að trúa á sjálfa sig. Ég vil sýna að þó við stöndum frammi fyrir áskorunum getum við unnið okkur í gegnum þær og breytt þeim í styrk með þrautseigju og jákvæðni.“
Hvað greinir þig frá öðrum keppendum?
„Ég nýti mína eigin reynslu og þekkingu úr sálfræði til að hvetja og styðja aðra. Ég á líka auðvelt með að lesa fólk og setja mig í þeirra spor, sem hjálpar mér að skilja hvernig ég get hvatt þau áfram og styrkt sjálfstraust þeirra.“
Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir?
„Að bera sig of mikið saman við aðra, sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem oft eru óraunhæfar væntingar. Ég vil hvetja fólk til að fagna sínum eigin framförum og sinni eigin vegferð.“
Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum?
„Allir mega hafa sínar eigin skoðanir, en það er líka mikilvægt að sjá hina hliðina. Fyrir margar stelpur getur þetta ferli aukið sjálfstraust, opnað ný tækifæri og hjálpað þeim að finna sína rödd og platform.“