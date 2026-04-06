„Við erum öll nóg“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. apríl 2026 09:03 Embla er Ungfrú Vestmannaeyjar. Arnór Trausti „Fólk heldur oft að það sé verið að heilaþvo okkur en það er svo langt frá sannleikanum,“ segir hin 21 árs gamla Embla Sól Laxdal Guðmundsdóttir, sem er meðal þátttakenda í Ungfrú Ísland. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Sveitalubbi innsti inni Embla starfar á hjúkrunarheimilinu Eir og er með stúdentspróf frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ af fata- og textílhönnunarsviði. „Ég fer vonandi að læra lögfræði næsta haust við Háskóla Íslands. Svo er ég með diplómu frá Reykjavík Makeup School,“ segir Embla. View this post on Instagram A post shared by Embla Sól Laxdal (@embla.laxdal) Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Það kemur fólki mjög mikið á óvart að ég ólst mikið upp í sveitinni og er þess vegna sveitalubbi innst inni, en líka að ég eigi 2 páfagauka, þá Stitch og Klaufa.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Ég tek oft að mér of mikið að verkefnum og hef þá í raun ekki almennilegan tíma fyrir hvert og eitt verkefni, því miður. Annað hvort nýt mín ekki eða geri ekki verkefnin eins vel og ég hefði geta gert með meiri tíma.“ Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Vinkonur mínar Íris Rán og Ísabella Birta. Íris er móðir fimmtán mánaða Bríetar Helgu og búin að kaupa sér íbúð með kærastanum sínum, mér finnst hún vera svo frábær mamma og var algjörlega gerð fyrir þetta hlutverk. Ísabella er eins og er í tveggja mánaða Asíu reisu og fer síðan í hjúkrunarfræði í haust. Þær eru báðar búnar að vera vinkonur mínar síðan í grunnskóla og hafa alltaf staðið við bakið á mér. Annars langar mig líka að nefna Billie Eilish. Mér finnst ótrúlegt hvað hún er búin að gera mikið og komin langt miðað við ungan aldur og finnst mér hún hreinlega góð fyrirmynd fyrir alla þar sem hún gerir mikið af góðum hlutum fyrir samfélagið.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Ég myndi segja að áföllin hafi mótað mig mikið en líka fólkið í kringum mig. Maður lærir mikið eftir allskonar áföll en finnur svo alltaf styrkinn aftur og kemur enn sterkari til baka. Fólkið í kringum mig hefur líka gengið í gegnum allskonar hluti en koma einmitt sterkari til baka. Þau hvetja mig líka alltaf til að elta drauma mína og standa alltaf við bakið á mér.“ Hjálpaði mikið að fara til sálfræðings „Um tíma áttu ég og pabbi minn mjög erfitt samband, alveg í nokkur ár. Foreldrar mínir hafa aldrei verið saman svo ég þekki ekki líf með báða foreldra á sama heimili og þess vegna fannst mér pabbi minn vera oft fjarverandi þar sem hann bjó á Akranesi og um tíma í Noregi á meðan ég bjó í Hafnarfirði með mömmu,“ segir Embla um eina mestu áskorun sem hún hefur unnið sig úr. „Það var virkilega erfitt að alast upp og ekki hafa þessa staðalímynd af fjölskyldu en í staðinn er ég mjög náin mömmu minni, ömmu og afa og systir mömmu sem ég er ævinlega þakklát fyrir. Fyrir nokkrum árum byrjaði ég að fara til sálfræðings sem hefur hjálpað mér gríðarlega mikið. Ég myndi alltaf hiklaust mæla með því að leita til sálfræðings ef fólk veit ekki hvar það á að byrja.“ Hverju ertu stoltust af? „Ég er stoltust af mér fyrir að standa alltaf upp aftur sterkari eftir erfiða tíma og sjá alltaf það góða í öllu. Að læra af krefjandi reynslu í staðinn fyrir að sjá aðeins það slæma í þeim.“ Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Fjölskylda mín og vinir mínir. Ég er mjög heppin með fólkið í kringum mig sem styður alltaf við bakið á mér sama hvað ég ákveð að taka að mér og er þetta fólk mínar stærstu klappstýrur í lífinu. Ég er ævinlega þakklát fyrir fólkið mitt.“ View this post on Instagram A post shared by Ungfrú Ísland (@missicelandorg) Hvernig tekstu á við stress og álag? „Ég fer til sálfræðings mánaðarlega sem eitt og sér gerir mikið fyrir mig. Inn á milli finnst mér gott að fara á snjóbretti þegar veður leyfir, lesa bækur, vera með vinum eða gera einhvers konar handavinnu eins og hekl og saumavinnu.“ Lífið alltof stutt Aðspurð hvert sé besta heilræði sem hún hefur fengið svarar Embla: „Lífið er alltof stutt, svo einfalt er það. Maður á að gera hluti fyrir sjálfan sig og gera það sem manni finnst skemmtilegt.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Í fyrra þegar ég keppti sem Ungfrú Akranes þá fékk ég að segja statement-ið mitt og rétt undir lokin þá gleymdi ég einu orðinu þótt ég hafi skrifað þessa ræðu sjálf og lesið yfir hana mörgum sinnum. Ég samt hélt auðvitað bara áfram og gerði mitt besta.“ Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég myndi ekki segja það nei. Ég er hins vegar virkilega fljót að læra hluti og er góð í handavinnu.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Það sem mér finnst mest heillandi í fari fólks er þegar persónuleikinn þeirra skín alveg í gegn og þegar þau bera sig vel og sýna mikinn metnað.“ En óheillandi? „Mér finnst frekar óheillandi í fari fólks þegar fólk sér ekki það góða í lífinu og fólki. Fólk sem segir lang oftast bara neikvæða hluti og setur mikið út á annað fólk, fólk með neikvætt hugarfar.“ Hver er þinn helsti ótti? „Minn helsti ótti er að missa fólkið í kringum mig sem ég elska.“ Keppti fyrir fimmtán mánaða dóttur vinkonu sinnar En hvar ætli Embla sjái sig eftir tíu ár? „Eftir tíu ár sé ég fyrir mér að ég verði lögfræðingur, búin að kaupa fyrstu eignina mína og mögulega búin að eignast eitt barn.“ Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Frægasti einstaklingur sem ég hef hitt er Herra Hnetusmjör (Árni), ég var að gera verkefni í skólanum þar sem ég þurfti að taka viðtal við frægan einstakling og var hann fljótur að svara mér og meira en til í að leyfa mér að taka viðtal við hann, mjög góður maður.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi að sjálfsögðu kaupa mér hús, síðan nota eitthvað til að ferðast, leggja eitthvað fyrir fyrir framtíð mína og síðan gefa eitthvað til góðgerðarmála.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Eins og er þá er Fourth Wing eftir Rebeccu Yarros í uppáhaldi hjá mér.“ Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? „Ég keppti í fyrra sem Ungfrú Akranes og skemmti mér svo ótrúlega mikið og lærði svo mikið. Ég óx virkilega sem manneskja og eignaðist fullt af frábærum góðum vinkonum íleiðinni. Í fyrra keppti ég fyrir fimmtán mánaða dóttur vinkonu minnar þar sem vinkona mín sagði að ég þyrfti að kýla bara á þetta og vera fyrirmynd fyrir dóttur hennar.“ Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Ég stend mest fyrir góðri andlegri heilsu. Það er sorglegt að sjá hvað margir þurfa hjálp en komast ekki að eða þurfa bíða í mörg ár, þangað til að stundum verður það því miður of seint. Stundum þurfum við hjálp og það er ekkert að því, alveg sama hversu gömul við erum. Heilbrigðiskerfið á Íslandi þarf virkilega að bæta sig. Ungt fólk í auknum mæli þarf hjálp en einmitt kemst ekki að og þurfa að lifa með þessu, hvernig verður þá framtíðin okkar?“ Alls ekki heilaþvottur „Ungfrú Ísland þarf að vera einlæg og góðhjörtuð. Hún þarf að hafa jákvætt hugarfar og vilja gera góða hluti með titilinn sinn, gefa frá sér. Hún þarf að hafa gott sjálfstraust og vilja vera góð fyrirmynd fyrir ungar stelpur,“ segir Embla um þá kosti sem Ungfrú Ísland þarf að bera. View this post on Instagram A post shared by Embla Sól Laxdal (@embla.laxdal) Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Mig langar að vera góð fyrirmynd fyrir aðra og láta gott af mér leiða. Mig langar að vera partur af breytingunni sem er í gangi í heiminum sem konur eru að gera. Ég hef alltaf vitað að mér var ætlað stóra hluti og þetta starf er fullkomið fyrir mig. Ég veit að ég myndi bera titilinn með prýði og gera sem mest úr honum.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Allir keppendur hafa sína eigin frábæru eiginleika og við reynum að bera okkur ekki saman og viljum alltaf minna fólk á að gera það sama. Við komum allar frá sitthvorum bakgrunninum og ég er viss um að hver og ein af okkur myndi bera titilinn vel. Ég hins vegar hef keppt einu sinni áður svo ég hef kannski örlítið meiri reynslu en aðrar í þetta sinn.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég myndi segja samanburður. Líf annarra er svo miklu meira aðgengilegra en áður fyrr og tæknin þróast með hverjum degi. Ungt fólk ber sig virkilega mikið saman við aðra út frá því sem þau sjá á netinu sem er svo ekki einu sinni endilega raunveruleikinn. Við þurfum öll að muna að það sem við sjáum á netinu er alls ekki endilega sannleikurinn, með AI og Photoshop þá er aldrei hægt að vita það fyrir víst. Við erum öll gullfalleg eins og við erum, við erum öll nóg og það er pláss fyrir okkur öll.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Allir eiga rétt á sínum skoðunum. Fólk sem hefur oftast neikvæða skoðun á svona keppnum er fólk sem trúir því að keppnin er enn þá eins og hún var í gamla daga, með ákveðnu mataræði, æfingaprógrammi og vikulegum vigtunum. Að við þurfum að líta út á einhvern ákveðin hátt. Fólk heldur oft að það sé verið að heilaþvo okkur en það er svo langt frá sannleikanum. Það eru mjög margar, ef ekki allar, sem læra svo mikið af þessu. Ég hef til dæmis heyrt um nokkur atvik þar sem stelpur geta hætt á kvíðalyfjum eftir þetta ferli því þetta hjálpaði þeim svo mikið andlega. Ferlið kennir okkur að konur eru konum bestar, að við séum nóg eins og við erum, að koma fram, tala fallega og svo miklu meira. Ég er virkilega þakklát fyrir þetta ferli, teymið, stelpurnar og alla sem hafa einhvern tímann komið að þessari keppni til að hjálpa okkur." Bubbi, kílómetragjaldið og svikin um boltaland fyrir fullorðna Notaði allar líflínurnar í byrjun þáttarins Hlustendaverðlaunin: Kaleo er flytjandi ársins Páskabingó Blökastsins Úr Brúðkaupsþættinum Já yfir í að þjálfa leiðtoga Bubbi með opna hljómsveitaræfingu í Höllinni „Þá spurði ég hann hvort hann vildi gamla eða nýja ísinn“ Mótefni gegn afmennskun og kúgun Var sagt að þetta væri „hluti af því að vera kona“ Hundrað skvísur blómstruðu saman Er ástin blind? Eru konur ástsjúkari en karlar? Kom gríðarlega stórum hlut í gegnum kleinuhring án þess að skemma hann Sjá meira