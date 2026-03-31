Héraðssaksóknari hefur ákært Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni fyrir manndráp af ásetningi í tilfelli eins sjúklings í hans umsjá. Fimm önnur andlát voru til rannsóknar hjá lögreglu en voru felld niður. Í kvöldfréttum verður fjallað um málið sem Skúli er nú ákærður fyrir og farið yfir feril málsins.
Aðilar vinnumarkaðarins vilja að ríkisstjórn Íslands sýni frumkvæði í því að þjóðarsátt í efnahagsmálum náist. Það er til mikils að vinna að ná tökum á verðbólgu því miklar líkur eru á því að forsendur kjarasamninga bresti í haust ef hún tekur ekki að hjaðna. Fjármála- og efnahagsráðherra kemur í myndver og ræðir stöðuna og svarar því hvort hann taki áskorunum aðila vinnumarkaðarins.
Flokkur fólksins í Reykjavík kynnti lista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Í kvöldfréttum verður rætt við nýjan oddvita flokksins sem hefur látið til sín taka í félagsmálum.
Viðræður um myndun nýrrar landsstjórnar í Færeyjum hófust í gær undir forystu Beinis Johannesen, formanns Fólkaflokksins, stærsta sigurvegara kosninganna. Beinir gæti orðið yngsti lögmaður Færeyja.
Kristján Már fréttamaður okkar ætlar að gleðja stangveiðimenn landsins með þeim tíðindum að veiðitímabilið hefst á morgun. Veiðimenn þurfa þó að muna að klæða sig vel því veðrið er ekki beint vorlegt þessa dagana.
Í Sportinu ræðir Stefán Árni við framherjann Nikolaj Hansen, leikmann Víkings, sem hræðist ekki aukna samkeppni og tökum stöðuna á formúlunni.
Í Íslandi í dag kynnumst við athafnakonunni Elínu Maríu sem sló í gegn á Skjá einum í denn en slær nú í gegn í útlöndum.