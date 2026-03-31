Hellisheiði opin en Þrengsli enn lokuð Samúel Karl Ólason skrifar 31. mars 2026 09:14 Hellisheiði og Þrengslum hefur verið lokað vegna slysa og fastra bíla. Vísir/vilhelm Hellisheiði hefur verið opnuð á nýjan leik og en Þrengsli eru enn lokuð. Á vef Vegagerðarinnar segir að krapi sé víða á vegum þar og snjóþekja einnig. Þungfært er á Mosfellsheiði. Uppfært 10:30 - Búið er að opna fyrir umferð til yfir Hellisheiði. Þrengsli eru enn lokuð. Hellisheiði var lokað í báðar áttir í morgun. Henni er lokað í austurátt vegna umferðaróhapps og í vesturátt vegna bíla sem sitja fastir á heiðinni. Fólki sem reyndi að keyra í vesturátt yfir heiðina í morgun var snúið við. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, var ein þeirra sem var snúið við. Í tilkynningu frá flokki hennar kemur fram að blaðamannafundi sem Guðrún ætlaði að stýra um efnahagstillögur hennar klukkan tíu hefði verið frestað vegna þess að formaðurinn kæmist ekki yfir Hellisheiði í tæka tíð. Þá var Þrengslum lokað vegna bíls sem þverar veginn. Hægt er að fylgjast með umferðinni og færð á vegum hér á vef Vegagerðarinnar. Umferð Samgöngur Veður