Hellis­heiði opin en Þrengsli enn lokuð

Samúel Karl Ólason skrifar
Hellisheiði og Þrengslum hefur verið lokað vegna slysa og fastra bíla.

Hellisheiði hefur verið opnuð á nýjan leik og en Þrengsli eru enn lokuð. Á vef Vegagerðarinnar segir að krapi sé víða á vegum þar og snjóþekja einnig. Þungfært er á Mosfellsheiði.

Uppfært 10:30 - Búið er að opna fyrir umferð til yfir Hellisheiði. Þrengsli eru enn lokuð.

Hellisheiði var lokað í báðar áttir í morgun. Henni er lokað í austurátt vegna umferðaróhapps og í vesturátt vegna bíla sem sitja fastir á heiðinni.

Fólki sem reyndi að keyra í vesturátt yfir heiðina í morgun var snúið við. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, var ein þeirra sem var snúið við. Í tilkynningu frá flokki hennar kemur fram að blaðamannafundi sem Guðrún ætlaði að stýra um efnahagstillögur hennar klukkan tíu hefði verið frestað vegna þess að formaðurinn kæmist ekki yfir Hellisheiði í tæka tíð.

Þá var Þrengslum lokað vegna bíls sem þverar veginn.

Hægt er að fylgjast með umferðinni og færð á vegum hér á vef Vegagerðarinnar.

