„Ég ræð ferðinni“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. apríl 2026 09:02 Guðlaug Birta er Ungfrú Grafarvogur. Arnór Trausti „Fyrir mig hefur þetta tækifæri verið stórkostlegt, að stíga út fyrir þægindarammann kemur manni á framfæri,“ segir hin 23 ára gamla Guðlaug Birta Sigmarsdóttir sem er þátttakandi í Ungfrú Ísland keppninni í ár. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Virðist róleg en er mjög orkumikil Guðlaug Birta er fædd árið 2002 og starfar á heimili fyrir fötluð og langveik börn. Hún er með stúdentspróf þar sem hún tók kjörsvið í hestamennsku og er núna að læra félagsráðgjöf í Háskóla Íslands. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Að ég eigi hesthús og nokkra hesta. Ég virðist oft fyrst líta út fyrir að vera heldur róleg týpa en ég er mjög orkumikil og hef mikla ástríðu fyrir því sem ég geri.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Frestunarárátta.“ Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Ég lít mikið upp til fólks sem er einlægt, heldur með sjálfum sér og hefur jákvæð áhrif á aðra. Það er erfitt að velja bara einn þegar það er til svo ótrúlega mikið af frábæru fólki.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Reynsla, mistök og áskoranir, að læra að gefast ekki upp.“ Sjálfsmildið mikilvægast Ein af stærstu áskorunum sem Guðlaug hefur tekist á í gegnum ævina er andleg líðan sem unglingur. „Það er mikilvægast að taka bara einn dag í einu, þetta tekur sinn tíma og maður verður að vera þolinmóður og góður við sjálfan sig. Hugsa vel um sig og tala við þá sem þú treystir. Andleg heilsa skiptir svo afskaplega miklu máli og ég kom út úr þessu sem sterkari einstaklingur.“ Hverju ertu stoltust af? „Að gefast ekki upp þegar lífið tók sem mest á. Ég er mjög stolt af því hver ég er í dag.“ Guðlaug Birta er stolt af þeirri manneskju sem hún er í dag.Aðsend Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Að hafa góða heilsu. Ég er afskaplega þakklát fyrir að eiga fallegt og gott líf. Dýrin mín og fólkið mitt, þau eru ljósið í lífi mínu.“ Hver er uppáhalds stjórnmálamaðurinn þinn? „Sigmundur Davíð.“ Hvernig tekstu á við stress og álag? „Ég stend mig eiginlega best undir pressu. Ég skipulegg mig vel, fæ aðstoð ef ég þarfnast hennar og tek bara eitt skref í einu. Besta heilræði sem þú hefur fengið? Í stað þess að spyrja sjálfa mig: Hvað er það versta sem gæti gerst spyr ég mig: Hvað er það besta sem gæti gerst? Og að það er engin sem lifir lífinu fyrir mig, ég er undir stjórn og ræð ferðinni.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Það fyrsta sem mig dettur í hug er þegar ég missteig mig niður nokkra tröppur inni í matsal í framhaldsskóla og lenti allavegana ekki á fótunum.“ Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég get látið nammi og ís hverfa.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Heiðarleiki, kurteisi, jákvæðni og húmor.“ En óheillandi? „Hroki, neikvæðni og skortur á virðingu.“ Hver er draumaríkisstjórnin þín? „Í draumaheimi væri það sú ríkisstjórn sem vinnur vel saman og hugar fyrst og fremst að fólkinu á landinu, og kannski götunum líka.“ Hver er þinn helsti ótti? „Sjórinn.“ Hitti sterkasta mann í heimi Aðspurð hvar hún sjái sig eftir tíu ár segir Guðlaug: „Það sem ég sé fyrir mér er að ég eigi fallega fjölskyldu og hunda. Vonandi að ég geti haldið í hestamennskuna og halda áfram að vinna í því að vera besta útgáfan af sjálfri mér.“ Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Sterkasti maður í heimi.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Fyrst og fremst tryggja mér gott og öruggt líf. Kaupa fasteignir, ferðast með fjölskyldunni, styrkja góðgerðarmál og eitthvað fleira gáfulegt.“ Guðlaug er Ungfrú Grafarvogur.Aðsend Hver er uppáhalds bókin þín? „Hunger Games bækurnar þegar ég var yngri.“ Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? „Að sjá hvað keppendur blómstra í gegnum þetta ferli.“ Berst fyrir réttindum fatlaðra Guðlaug brennur fyrir málefnum fatlaðra. „Mikilvægt samfélagslegt málefni hjá mér er að tryggja að fatlaðir einstaklingar hafi jafnt aðgengi og tækifæri að samfélaginu og aðrir.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Góð framkoma, kurteisi og virðing til annara. Skilningur, metnaður og sjálfsöryggi.“ Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Ég sækist eftir því að verða næsta Ungfrú Ísland vegna þess að ég sé þetta sem tækifæri til að vaxa og þroskast sem manneskja og risastórt skref út fyrir þægindarammann. Keppnin fyrir mér snýst rosalega mikið um reynsluna, tækifærin, vera góð fyrirmynd og hafa jákvæð áhrif á eins miklu og ég get. Það er mikill styrkur að vera maður sjálfur og fylgja sínum markmiðum eftir.“ Guðlaug segist spennt að taka þátt í Ungfrú Ísland.Aðsend Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Það getur verið blanda af ákveðni og hlýju, ég legg mikla áherslu að hjálpa og lyfta öðrum í kringum mig en á sama tíma ég er líka metnaðarfull og markviss.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Andleg heilsa og álag í nútímasamfélagi, til dæmis samfélagsmiðlar, óvissa með framtíðina og stöðugur samanburður við aðra.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Það er svo skemmtilegt þegar fólk hefur mismunandi skoðanir á hlutum, fegurðarsamkeppnir snúast ekkert bara um útlit, það er áhersla á þig sem persónu, sjálfstraust og það að geta haft góð áhrif. Fyrir mig hefur þetta tækifæri verið stórkostlegt, að stíga út fyrir þægindarammann kemur manni á framfæri." 