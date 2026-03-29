Breytingar á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar auglýstar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. mars 2026 08:59 Svona mun Suðurlandsbrautin líta út. Umhverfis- og skipulagsráð hefur samþykkt að senda deiliskipulag Suðurlandsbrautar vegna Borgarlínunnar til auglýsingar í samráðsgátt. Minnihluti borgarstjórnar gagnrýnir fyrirhugaðar breytingar og sér í lagi að ekki sé búið að útfæra breytingar á bílastæðum við götuna. Tvær tillögur umhverfis- og skipulagssviðs voru teknar fyrir af Reykjavíkurborg á fundi ráðsins í vikunni. Annars vegar var breyting á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar 18 til 28 og Ármúla 15 til 27 og hins vegar breyting á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar 30 til 34 og Ármúla 29 til 31, betur þekktur sem Orkureiturinn. Markmið breytinganna er að samræma borgarskipulagið við nýtt deiliskipulag Borgarlínu. Skipulagsmörkin eru færð en nákvæm útfærsla bílastæða við götuna er ekki sýnd á deiliskipulagsuppdráttum heldur verður hún ákveðin síðar. Um er að ræða heldur tæknileg atriði sem varða tilfærslu skipulagsmarka. Eftir að samþykkt var að auglýsa breytingarnar fer það nú í samráð og svo aftur til ráðsins þegar búið er að vinna úr samráðinu. Friðjón R. Friðjónsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í ráðinu, bókaði á fundinum og sagðist leggjast gegn fyrirliggjandi tillögum um breytingarnar. „Þótt breytingarnar séu settar fram sem tæknileg aðlögun að Borgarlínu liggur fyrir að þær fela í sér verulega skerðingu á bílastæðum á svæðinu. Með því að taka bílastæði út úr uppdráttum og færa ákvarðanir um fjölda þeirra á síðari stig er verið að draga úr gagnsæi og veikja forsendur fyrir raunhæfu mati á áhrifum skipulagsins,“ bókaði Friðjón. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, fulltrúi Framsóknar í ráðinu, bókaði einnig og sagði það alvarlegt að ekki hafi verið tekið tillit til athugasemda rekstraraðila við Suðurlandsbraut. „Suðurlandsbraut gegnir því lykilhlutverki í dag að dreifa umferð inn í Laugardal og tengja umferð sem er á leið í og úr miðbænum og mun þessi breyting koma til með að valda aukinni töf á umferð sem mun hafa ruðningsáhrif á samgöngukerfið í heild með neikvæðri þróun,“ bókar Aðalsteinn. Einbreiðar götur og brautarpallar Helstu breytingar sem leggur til að ráðast í eru að bætt verður við Borgarlínubrautum milli Skeiðarvogar og Lágmúla ásamt þremur stoppistöðvum við Glæsibæ, Laugardalshöll og Lágmúla. Hjóla- og göngustígum verður bætt við sunnan Borgarlínubrauta en núverandi stígar norðanmegin haldast óbreyttir. Nú þegar er búið að auglýsa stærri breytingarnar og mun umhverfis- og skipulagsráðið taka þær aftur fyrir á næstu vikum. Sjá nánar: Svona mun Suðurlandsbraut líta út Akgreinar fyrir almenna bílaumferð verða að mestu leyti einbreiðar, nema við stærri gatnamót þar sem geta verið viðbótarakreinar vegna beygjustrauma. Græn ásýnd gatna verður aukin með skilgreindum svæðum fyrir gróður. Suðurlandsbraut fyrir og eftir. Hreyfið til stikuna til að sjá muninn. Að lokum verður aðkomu bíla og bílastæða við Suðurlandsbraut 4 til 32 breytt. Hefðbundnar stöðvar verða með tuttugu metra langa brautarpalla en stöðin við Laugardalshöll og væntanlega þjóðarhöll verður með lengri brautarpalli, um 40 metra löngum, til að gera ráð fyrir auknum afköstum fyrir stóra viðburði í Laugardalnum. Við allar stöðvar verður gert ráð fyrir að koma megi fyrir hjólastæðum. 