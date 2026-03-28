Formaður Kennarasambands Íslands furðar sig á fullyrðingum menntamálaráðuneytisins um lengd skólaársins í íslenskum grunnskólum. Lögbundnir kennsludagar á Íslandi séu 180 talsins, það viti allir foreldrar grunnskólabarna, og það sé sambærilegt hinum Norðurlöndunum.
Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins segir minnisblað Ingu Sæland menntamálaráðherra og ekki síður færslur ráðuneytisins á samfélagsmiðlum í gærkvöldi með ólíkindum.
Inga Sæland lagði minnisblað fyrir ríkisstjórnina í vikunni þar sem segir að nauðsynlegt sé að taka umræðuna upp í kjarasamningsviðræðum kennara og gera starfsaðstæður þeirra sambærilegri við aðra opinbera starfsmenn. Þar sagði hún einnig að kennsludagar í íslenskum grunnskólum væru færri en gengur og gerist í Evrópu og að íslensk börn fái sem nemi fjórum færri árum af grunnskólanámi en þau dönsku.
„Allir foreldrar vita það að skólaár á Íslandi er 180 dagar. Hluti af þeim eru nýttir sem uppbrotsdagar og nýttir í alls konar nám. Það er mjög skýrt að kennsludagar eru 180 og það er sambærilegt á öllum hinum Norðurlöndunum,“ segir hann.
Hluti daganna 180 eru þemadagar og ýmis konar óhefðbundnir kennsludagar. En kennsludagar eru þeir og nemendur eru skólaskyldir þá daga, að sögn Magnúsar Þórs. Undirbúningsdagar, frístund og dagar án mætingarskyldu eru ekki taldir með. Svipað sé uppi á teningnum á hinum Norðurlöndunum.
„Að sjálfsögðu er það þannig að það eru uppbrotsdagar á öllum hinum Norðurlöndunum og dagarnir eru nýttir á Íslandi sem þemadagar, tengjast árshátíðum nemanda og alls konar sem er hreint og klárt nám. Þó að það sé ekki talið sem fullur skóladagur í töldum kennslustundum er það með ólíkindum að menn skuli leggja það fram að það séu ekki kennsludagar.“
Hann segir minnisblað ráðherra og málflutning ráðuneytisins tala inn í raunveruleika sem kennarar, foreldrar og nemendur kannist ekki við. Kjaraviðræður ríkis og kennara hafi nú staðið yfir frá í haust og þetta útspil sé ekki til þess fallið að auka traust samningsaðila.
„Ég treysti því að þessi umræða um skóladaga verði leiðrétt því það er ekki fallegt að setja þetta fram með þessum hætti því að það er einfaldlega ekki rétt. Það eru 180 kennsludagar í íslenskum grunnskólum og það er engin ástæða til að láta eins og að það sé með öðrum hætti,“ segir Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands.