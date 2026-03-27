Lífið

Birnir á plötu ársins

Boði Logason skrifar
Ívar Guðmunds og Steindi sem kíktu í heimsókn til Birnis og afhendu honum verðlaunagripinn fyrir bestu plötu ársins.
Platan Dyrnar með Birni er plata ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.

Það voru þeir félagar Ívar Guðmunds og Steindi sem kíktu í heimsókn til Birnis og afhendu honum verðlaunagripinn.

Veitt eru verðlaun í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur útvarpsstöðvanna sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í febrúar.

Birnir var ánægður með verðlaunin.

Birnir var ánægður og þakklátur fyrir verðlaunin: Í spilaranum hér að neðan má sjá hana taka við verðlaununum. „Ég vil þakka Marteini fyrir að pródúsera plötuna með mér. Ég vil þakka öllum sem komu að gerð Dyrnar. Svo vil ég þakka hlustendum fyrir að kjósa mig. Takk fyrir að kjósa mig. Mikill heiður, takk.“

Klippa: Hlustendaverðlaunin 2026: Plata ársins

Aðrar plötur sem voru tilnefndar eru:

Kaleo - Mixed Emotions

Laufey - A Matter of Time

Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm hemm

Nýdönsk - Í raunheimum

Emmsjé Gauti – STÉTTIN

Daniil - Brat

Jón Jónsson – Tímavél

Hlustendaverðlaunin Bylgjan FM957 Tónlist

Tengdar fréttir

Laufey Lín söngkona ársins

Laufey Lín er söngkona ársins að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957. Hlustendaverðlaunin í ár eru í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í mars.

Alaska 1867 er nýliði ársins

Alaska 1867 er nýliði ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.

Þegar kvikmyndagerðar- og tónlistarfólk kemur saman gerast ótrúlegir hlutir

Myndband ársins 2026 að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957 er við lagið Vopn með Birni og Aron Can í leikstjórn Erlendar Sveinssonar. Erlendur tók við verðlaununum og sagði ótrúlega hluti gerast þegar kvikmyndagerðarfólk og tónlistarfólk kæmi saman. Tónlistarmyndbönd eigi nú ákveðna endurkomu.

Herra Hnetusmjör er söngvari ársins

Hlustendaverðlaunin 2026 fara fram með óhefðbundnu móti í ár þar sem starfsfólk Bylgjunnar og FM957 koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.