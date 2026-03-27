Birnir á plötu ársins

Platan Dyrnar með Birni er plata ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.
Það voru þeir félagar Ívar Guðmunds og Steindi sem kíktu í heimsókn til Birnis og afhendu honum verðlaunagripinn.
Veitt eru verðlaun í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur útvarpsstöðvanna sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í febrúar.
Birnir var ánægður og þakklátur fyrir verðlaunin: Í spilaranum hér að neðan má sjá hana taka við verðlaununum. „Ég vil þakka Marteini fyrir að pródúsera plötuna með mér. Ég vil þakka öllum sem komu að gerð Dyrnar. Svo vil ég þakka hlustendum fyrir að kjósa mig. Takk fyrir að kjósa mig. Mikill heiður, takk.“
Aðrar plötur sem voru tilnefndar eru:
Kaleo - Mixed Emotions
Laufey - A Matter of Time
Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm hemm
Nýdönsk - Í raunheimum
Emmsjé Gauti – STÉTTIN
Daniil - Brat
Jón Jónsson – Tímavél
Laufey Lín er söngkona ársins að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957. Hlustendaverðlaunin í ár eru í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í mars.
Alaska 1867 er nýliði ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.
Myndband ársins 2026 að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957 er við lagið Vopn með Birni og Aron Can í leikstjórn Erlendar Sveinssonar. Erlendur tók við verðlaununum og sagði ótrúlega hluti gerast þegar kvikmyndagerðarfólk og tónlistarfólk kæmi saman. Tónlistarmyndbönd eigi nú ákveðna endurkomu.
