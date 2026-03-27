Fall Vals í Af­ríku ætlar að reynast dýr­keypt

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Fótbrotinn og févana komst Valur heim með hjálp góðs fólks en fallið í Naíróbi ætlar að reynast honum dýrara en útlit var fyrir í upphafi.
Mynd/Aðsend

„Það sem ég hélt að væri tognun reyndist vera þvagsýrugigt sem leyndi fót­broti sem þróaðist út í æðatappa,“ skrifaði Valur Gunnars­son, rit­höfundur og sagn­fræðingur með meiru þegar hann sendi út hjálpar­beiðni á Face­book í dag.

Valur, sem fót­brotnaði í Kenía í árs­byrjun og komst til Ís­lands með góðra Face­book-vina hjálp, upp­lýsir í dag að enn hafi syrt í álinn eftir að hann kom heim fyrr í þessum mánuði.

Nú sé aftur runninn upp „þessi leiðin­legasti tími mánaðar þegar reikningarnir koma inn en engin laun.“ Ekkert nýtt svo­sem og ekkert megi út af bregða til þess hann nái endum saman.

„Nú hefur hins vegar brugðið útaf,“ segir hann, munn verr leikinn eftir ófarirnar í Af­ríku en áður var talið. Fót­brotið leyndist bak við þvagsýrugigt nógu lengi til þess að blóðtappi myndaðist. „Svo kom í ljós að ég var rif­beins­brotinn líka en maður kveinkar sér nú ekki útaf því. Frekari rannsóknir munu senni­lega leiða í ljós hvers vegna ég er enn að drepast í löppinni þótt beinið eigi að vera gróið.“



Eins og áður hefur komið fram var Valur við skriftir í Naíróbí í Kenía í byrjun árs þegar hann fót­brotnaði við fall ofan í vatns­brunn. Heim­kominn hefur hann síðan komist að því að það er dýrara en hann grunaði að vera sjúklingur á Ís­landi.

„30.000 fyrir Rönt­gen í Dómus, svo 30.000 fyrir óm­skoðun og aftur 30.000 fyrir frekari rannsóknir, 4.000 fyrir leigu­bíl á slysó og 9.000 fyrir skoðun þar (óm­skoðarinn keyrði mig heim), 30.000 fyrir blóðþynningar­lyf. Ég á enn 400.000 frá ykkur síðan síðast en reikningarnir hljóða upp á 500.000 (meðal annars fyrir flug­farinu heim). Hélt að þetta myndi sleppa en þá munar ein­mitt um sjúkra­kostnaðinn,“ skrifar hann til­neyddur til þess að biðja um frekari að­stoð á Face­book:

