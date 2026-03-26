Heilbrigðisráðuneytinu bárust sjö umsóknir um starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri. Ráðuneytið auglýsti starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri laust til umsóknar þann 26. febrúar síðastliðinn og rann umsóknarfrestur út 23. mars.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu á vef stjórnarráðsins.
Meðal umsækjenda er Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA). Greint var frá því í síðasta mánuði að Alma Möller heilbrigðisráðherra hefði ákveðið að auglýsa stöðu Guðjóns lausa til umsóknar. Guðjón sagðist í samtali við fréttastofu sáttur við niðurstöðuna og hann hefði ekki ákveðið hvort hann hygðist sækja um.
Hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila ráðgefandi álitsgerð til heilbrigðisráðherra, sem skipar í stöðuna til 5 ára. Nefndin starfar samkvæmt 39.gr.b. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Alls bárust sjö umsóknir um starfið og birtir heilbrigðisráðuneytið hér með nöfn og starfsheiti umsækjenda: