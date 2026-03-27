Innlent

Verslun opnar á varnarsvæðinu en viðveran stendur í stað

Birgir Olgeirsson skrifar
Á myndinni má sjá frá vinstri þau Joy Turner, svæðisvaraforseti Evrópudeildar NEX, Jimmy Busquets, framkvæmdastjóri NEX í Sigonella, Clyde Mc Cune, sölustjóri hjá NEX í Napólí, Marvin Ingólfsson, staðgengill stöðvarstjóra á Keflavíkurflugvelli fyrir hönd Landhelgisgæslunnar og Brett Butterfield, framkvæmdastjóri Patrol Squadron 40.
Ný matvöruverslun frá Navy Exchange Service Command, NEX, hefur verið opnuð á varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll. Um er að ræða svonefndan Micro Market-sölustað, sem var tekinn í notkun 10. mars og er ætlaður bandarískum hermönnum og öðru liði Atlantshafsbandalagsins á svæðinu.

Opnun verslunarinnar hefur vakið spurningar um hvort verið sé að undirbúa aukna viðveru Bandaríkjahers á Íslandi. Svör utanríkisráðuneytisins benda þó ekki til þess. Samkvæmt ráðuneytinu dvelja hér að jafnaði 100 til 200 bandarískir liðsmenn, gistirými á svæðinu eru um 220 og engin áform eru uppi um að breyta núverandi fyrirkomulagi. 

Þá segir í svörum frá ráðuneytinu að ekki séu uppi frekari áform um nýja þjónustu fyrir hermennina. Helstu verkefni bandaríska flotans hér á landi lúta að kafbátaleit og eftirliti á hafinu.

Verslunin mun skaffa bandarískum hermönnum og bandalagsliðsmönnum helstu nauðsynjavörur, skyndirétti, nasl, sælgæti og gos. NEX

Nýja verslunin er búin sjálfsafgreiðslukössum og opin allan sólarhringinn. Þar eru seld bandarísk matvæli og drykkir, snarl, frosnar máltíðir, kaffi og helstu nauðsynjavörur á borð við hreinlætis- og þvottavörur. Verslunin er ætluð bandarískum hermönnum og bandalagsliði. Samanlagður fjöldi liðsmanna bandaríkjahers og bandalagsliðsmanna er á bilinu 300 til 400. 

Rifjar upp annan veruleika

Þótt nýja verslunin sé smá í sniðum rifjar hún upp allt annan veruleika á varnarsvæðinu. Bandarískir hermenn komu fyrst til Íslands 7. júlí 1941, þegar þeir tóku við vörnum landsins af Bretum á stríðsárunum. Bandaríska herliðið yfirgaf landið  árið 1947 en sneri aftur árið 1951 eftir að varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna var gerður. Fastri viðveru Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli lauk síðan 30. september 2006, þegar síðustu  liðsmennirnir hurfu á braut.

Boðið var upp á litríkar kökur þegar verslunin var opnuð. NEX

Þegar mest lét var varnarsvæðið ekki aðeins herstöð heldur heilt samfélag innan girðingarinnar. Samkvæmt umfjöllun Iceland Review náði fjöldinn mest um 5.700 manns en þar á meðal voru hermenn, fjölskyldur þeirra og annað starfsfólk. Það er margfalt meira en nú, þegar ráðuneytið talar um 100 til 200 bandaríska liðsmenn að jafnaði.

Heill heimur afþreyingar

Þjónustan á varnarsvæðinu tók mið af þessu. Þar risu skólar fyrir börn varnarliðsfólks og heimildir sýna að bæði grunnskóli og framhaldsskóli voru starfræktir á svæðinu allt til loka herstöðvarinnar árið 2006. Á varnarsvæðinu voru einnig kvikmyndahús, sjúkrahús, matsalur, keiluhöll, sundlaug og önnur þjónusta og afþreying.

Eins og góðri opnun verslunar sæmir var klippt á borða með stórum skærum. NEX

Gamlar heimildir frá herstöðinni bera jafnframt með sér að þar hafi verið bæði Navy Exchange-verslun og sérstök matvöruverslun, svokölluð commissary, auk annarrar daglegrar þjónustu sem fylgdi þessu lokaða samfélagi. Nýi NEX-sölustaðurinn er því fremur endurómur af þeirri sögu en merki um að verið sé að reisa upp sambærilegt samfélag á ný.

Öryggis- og varnarmál Keflavíkurflugvöllur Bandaríkin Verslun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið