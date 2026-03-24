Tónlistarpar á von á sumarbarni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ásdís og Jökull hafa verið saman síðan í mars 2023 og eiga nú von á sínu fyrsta barni saman.
Söngkonan Ásdís María Viðarsdóttir og tónlistarmaðurinn Jökull Logi Arnarsson eiga von á barni. Parið hefur verið saman í þrjú ár og er búsett í Berlín síðustu ár þar sem þau hafa gert það gott í tónlistarbransanum.

Ásdís María, sem gengur undir listamannsnafninu Ásdís, greindi frá fregnunum í Instagram-færslu með þremur myndum af parinu. 

Við færsluna ómar lagið „Stars Are Blind“ með Paris Hilton og við hana skrifar Ásdís: „Og skyndilega er allt spennandi ❤️ barn á leiðinni í sumar“.

Gleði, gleði, gleði.

Ásdís keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins árið 2014 með lagið „Amor“, flutti síðar til Berlínar í tónlistarnám og hefur starfað þar sem tónlistarmaður og lagahöfundur. Í dag er hún með tæplega tvær milljónir mánaðarlegra hlustenda á Spotify og hefur troðið upp víða um heim.

Ásdís samdi líka lagið „Hærra/Scared of Heights“ sem Hera Björk söng í Eurovision árið 2024 en Ásdís fylgdi Heru Björk ekki út í keppnina til að mótmæla þátttöku Ísrael í Eurovision. 

Stokkseyringurinn Jökull Logi er pródúsent og tónlistarmaður, hefur gefið út tónlist undir nafninu Jökull Logi og í samfloti með tónlistarmanninum Jasada og stofnaði nýverið eigið fatamerki, Sloj.

