Í kvöldfréttum sjáum við glænýja könnun Maskínu á fylgi flokkanna. Fylgið hefur verið á hreyfingu og við sjáum hvernig það stendur í dag. Þá förum við út í óveðrið og heyrum í fulltrúa björgunarsveitanna sem hafa staðið í ströngu við að aðstoða ökumenn í dag. Vegir eru víða lokaðir og flugferðir innanlands voru felldar niður.
Við rýnum einnig í fasteignamarkaðinn sem er að taka breytingum. Aðalhagfræðingur Landsbankans segir að raunverð fasteigna sé farið að lækka. Við heyrum einnig áhugaverða frétt frá Reykjavíkurborg en borgarstjóra hefur verið falið að hefja samtal við stjórnvöld um nauðsynlegar lagabreytingar til þess að unnt sé að innleiða sjálfkeyrandi bíla. Kristján Már Unnarsson segir okkur allt um þetta mál.
Þá kíkjum við á fólkið sem sér um að „afísa“ flugvélar og kynnum okkur nýjustu tæknina í tölvuleikjagerð sem hefur fallið í grýttan jarðveg.Í Sportpakkanum heyrum við í þjálfara sem vonar að reglur sem miða að því að fjölga kvenkyns þjálfurum skili árangri og í Íslandi í dag heyrum við fallega sögu foreldra barns með Downs-heilkenni. Þau segjast hafa heyrt margar áhyggjuraddir en söknuðu hamingjuóska.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.