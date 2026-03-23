Fylgi Samfylkingar ekki verið minna í eitt ár Sunna Sæmundsdóttir skrifar 23. mars 2026 18:37 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formaður Samfylkingar. Samfylkingin Fylgi Samfylkingarinnar dregst saman í nýrri könnun Maskínu og mælist um tuttugu og fimm prósent. Fylgið hefur ekki verið minna í eitt ár og hefur minnkað um sex prósentustig frá því að flokkurinn flaug hæst í september í fyrra. Samfylkingin er þó enn langstærst og á eftir henni er Miðflokkur sem mælist með um átján prósent. Fylgi Miðflokksins helst svipað á milli kannana en flokkurinn hefur þó tapað fjórum prósentustigum síðan í janúar þegar hann mældist mest með 22 prósent. Fylgi annarra flokka helst svipað á milli kannana, Flokkur fólksins nær þó viðspyrnu og fer upp í tæp sex prósent eftir að hafa mælst undir fimm prósentum í síðustu könnunum. Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram með um sextán prósent og Viðreisn með fjórtán. Könnunin var gerð eftir að Lilja Dögg Alfreðsdóttir tók við sem formaður Framsóknar í febrúar en fylgi flokksins hefur ekki haggast eftir það og stendur áfram í sjö prósentum, líkt og í síðustu könnunum. Þá mælast Píratar með fimm prósent, Vinstri Græn með ríflega fjögur og Sósíalistar með þrjú og hálft prósent. Niðurstöður mánaðarins eru úr þremur könnunum. Sú fyrsta fór fram 26. febrúar til 3. mars, önnur frá 12. til 19. mars og sú þriðja frá 16. til 19. mars 2026. Alls tóku samanlagt 2.617 svarendur afstöðu til flokks. Samtals sem gáfu 92,2 prósent upp afstöðu til flokka, 4,1 prósent sögðu að þeir myndu skila auðu, 3,7 prósent vildu ekki gefa upp afstöðu sína og 1,1 prósent sögðu að þeir myndu ekki kjósa. Samfylkingin Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Viðreisn Flokkur fólksins Píratar Vinstri græn Sósíalistaflokkurinn