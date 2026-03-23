Nokkurt uppnám varð í sölum Alþingis við atkvæðagreiðslu sem Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti þingsins lét fara fram um heimild til að þingfundir stæðu lengur en dagskrá kvæði á um. Þingmenn stjórnarandstöðunnar töldu þetta vera til marks um lítilsvirðingu við bændur.
Atkvæðagreiðsla um heimild til þess að þingfundir stæðu lengur en dagskrá kveður á um er yfirleitt nokkuð sem ekki er gerð rekistefna um en nú varð breyting þar á. Jón Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki, kvaddi sér hljóðs og vildi gera grein fyrir atkvæði sínu!
Jón tjáði þingheimi að alla jafna hefðu þingmenn stjórnarandstöðunnar skilning á því og tækju þátt þegar farið væri fram á lengri þingfundi. „En í dag var sett Búnaðarþing og þá taka þingmenn á móti bændum úr sínum röðum í veislu í sínum höfuðstöðvum.“
Jón sagði þetta afar dapurt, að á sama tíma sem boðað væri til þingfundar þá ætluðu Sjálfstæðismenn að taka á móti bændum í Valhöll um kvöldmatarleytið.
Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður Samfylkingar sagðist styðja tillögu forseta en það væri gott að hafa heimildina. Á fundi þingflokksformanna hafi þetta verið rætt og hann vonaðist til að þingfundum myndi ljúka á tilsettum tíma.
Guðlaugur Þór Þórðarson, Sjálfstæðisflokki, fór því næst í pontu og sagði um áratugalanga, gamla hefð væri að ræða, að hitta bændur á Búnaðarþingi, og þarna væri verið að brjóta þá hefð. Væntanlega teldi ráðherrann sem um málaflokkinn heldur, en hann var þar að tala um Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra, sig ekki hafa neitt með það að gera að hitta bændur.
Og Samfylkingin skóflaði þeim væntanlega bara út eftir korters fund en þannig væri því ekki háttað með Sjálfstæðismenn sem gæfu sér góðan tíma í að ræða við bændur. „Við klárum það ekkert á korteri.“
Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar steig næstur í ræðupúlt og sagði fund þingflokksmanna ágætan og hann skildi ekki í því hvers vegna væri verið að búa til slag um þetta. Viðreisn tæki líka á móti bændum.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sagði að um væri að ræða gegnumgangandi vanvirðingu gagnvart þinghefðum. Samráð við bændur byggðist á áratugalangri hefð.
Hanna Katrín atvinnuvegaráðherra steig næst í ræðustól og sagði þetta óheppilega tilviljun að Búnaðarþing væri á dagskrá akkúrat þegar hún mælti fyrir frumvarpi um lagareldi, en þar gæti minnihlutinn sjálfum sér um kennt. Málið hefði verið tilbúið en minnihlutinn vildi fresta því svo honum gæfist tími til að kynna sér það nánar.
Jón Gunnarsson kom aftur í ræðustól og taldi allt þetta mál með hinum mestu endemum. Að klára ætti umræðu um þetta risastóra mál, níutíu greinar um lagareldi, og þá bæri það upp á sama tíma og Búnaðarþing væri að störfum?
Og Guðlaugur Þór mætti aftur og leiðrétti sjálfan sig, hann sagði þetta hefð sem hefði verið frá 1899. „Nú er brotið blað. Ég sé að stjórnarliðar hlæja, það segir allt um stöðuna.“ Guðlaugur Þór sagði að góð samstaða hefði verið um þessa hefð allt þar til nú, að „ég á þetta, ég má þetta-ríkisstjórnin“ kæmi saman og segði að sér gæti ekki staðið meira á sama.