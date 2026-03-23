Bændurnir í Gunn­bjarnar­holti hlutu land­búnaðar­verð­launin

Atli Ísleifsson skrifar
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra við afhendingu landbúnaðarverðlaunanna 2026 ásamt Hauki Arnarsyni, Arnari Bjarna Eiríkssyni og Berglindi Bjarnadóttur, ábúendum í Gunnbjarnarholti.

Bændurnir í Gunnbjarnarholti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, þau Arnar Bjarni Eiríksson og Berglind Bjarnadóttir, tóku við landbúnaðarverðlaununum fyrir árið 2026 úr hendi Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra á Búnaðarþingi fyrr í dag.

Búnaðarþing fer fram dagana 23. til 25. mars en verðlaunin voru fyrst veitt árið 1997.

„Gunnbjarnarholt er dæmi um nútímalegt íslenskt bú þar sem hefðbundinn landbúnaður er sameinaður nýsköpun, beinni sölu og aukinni tengingu við neytendur“ sagði atvinnuvegaráðherra við afhendingu landbúnaðarverðlaunanna „Það er einstaklega ánægjulegt að fá að verðlauna svo glæsilegan búrekstur eins og finna má í Gunnbjarnarholti.“

Á vef ráðuneytisins segir að Gunnbjarnarholt sé fjölskyldurekið kúabú og eitt stærra mjólkurframleiðslubú landsins. 

„Búið er í eigu hjónanna Arnars Bjarna Eiríkssonar og Berglindar Bjarnadóttur, sem tóku við rekstrinum árið 1990 en kúabúskapur hefur verið stundaður í fjölskyldunni allt frá því lok 18. aldar.

Rekstur búsins byggist fyrst og fremst á kúabúskap og mjólkurframleiðslu. Þar hefur verið byggt upp stórt og tæknivætt fjós sem gerir búinu kleift að vera í fremstu röð í íslenskum landbúnaði. Þar eru nú um 230 mjólkandi kýr og fjórir mjaltaþjónar, en alls um 500 nautgripir. Samhliða hefðbundinni framleiðslu hefur búið lagt aukna áherslu á vinnslu og beina sölu afurða til neytenda.

Eigin framleiðsla seld beint frá býli Árið 2021 hófu ábúendur eigin mjólkurvinnslu undir vörumerkinu Hreppamjólk. Þar er framleidd og seld mjólk og aðrar mjólkurvörur beint frá býli sem má m.a. fá í almennum matvöruverslunum Vöruúrvalið hefur síðan aukist og inniheldur til dæmis skyrdrykki, jógúrt og fleira, og hefur framleiðslan vakið athygli fyrir að vera fersk og nálægt uppruna sínum.

Dóttir Berglindar og Bjarna, Margrét Hrund Arnarsdóttir, starfar við fyrirtækið og hefur gegnt lykilhlutverki í þróun Hreppamjólkur. Auk búreksturs reka eigendurnir einnig fyrirtækið Landstólpa sem þjónustar landbúnað, sem undirstrikar fjölbreytta starfsemi á jörðinni. Það flytur m.a. inn margs konar rekstrarvörur og búnað fyrir landbúnaðinn auk þess að vera umsvifamikið í sölu og byggingu stálgrindahúsa fyrir landbúnaðarstarfsemi og það sem henni tengist.

Gunnbjarnarholt hefur jafnframt verið opnað almenningi við ýmis tækifæri þar sem gestir geta kynnt sér sveitalífið og keypt afurðir beint frá framleiðendum. Þá hafa verið uppi áform um frekari uppbyggingu þjónustu á svæðinu, meðal annars tengda ferðaþjónustu og kynningu á íslenskri matvælaframleiðslu.

Verðlaunagripur landbúnaðarverðlaunanna ber heitið „Biðukolla“ og er gerður af Matthíasi Rúnari Sigurðssyni myndhöggvara,“ segir í tilkynningunni. 

Landbúnaður Skeiða- og Gnúpverjahreppur Kýr Matvælaframleiðsla

