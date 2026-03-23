Aðalmeðferð hafin í máli Helga Bjarts Árni Sæberg skrifar 23. mars 2026 10:34 Aðalmeðferðin fer fram í sal 1 í Héraðsdómi Reykjaness. Vísir/Vilhelm Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts Þorvarðarsonar, sem sætir ákæru fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði og vændiskaup, hófst í morgun. Hún mun standa yfir í allan dag og ef allt fer samkvæmt áætlun má reikna með að dómur falli innan fjögurra vikna. Allt þinghald í málinu fer fram fyrir luktum dyrum. Aðalmeðferðin hófst klukkan 09:15 í Héraðsdómi Reykjaness og samkvæmt dagskrá dómstólsins mun hún standa til klukkan 16. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skal kveða upp dóm eigi síðar en fjórum vikum eftir málflutning, ellegar skuli flytja mál á ný. Helgi Bjartur sætir ákæru fyrir að nauðga tíu ára dreng í september í fyrra með því að hafa við hann önnur kynferðismök en samræði og að reyna að hafa við hann samræði. Þá er hann einnig ákærður fyrir að hafa greitt fyrir vændi í Bolholti í Reykjavík sama kvöld. Hann hafði gengið laus síðan hann var handtekinn grunaður um verknaðinn í september. Eftir að rannsókn lögreglu á málinu lauk í janúar ákvað héraðssaksóknari að krefjast gæsluvarðhalds yfir Helga Bjarti. Héraðsdómur hafnaði beiðninni, sá ekki ástæðu til að færa hann í varðhald, en Landsréttur sneri þeirri niðurstöðu við. Helgi Bjartur hefur því sætt gæsluvarðhaldi frá 14. janúar og það hefur verið framlengt í tvígang. Núgildandi gæsluvarðhaldsúrskurður rennur út þann 3. apríl næstkomandi.