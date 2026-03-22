Jeff Webb, maðurinn sem álitinn er faðir klappstýruliða nútímans, er látinn 76 ára að aldri. Hann mun hafa hlotið alvarlega höfuðáverka þegar hann féll við það að leika íþrótt sem kallast „pickleball“, sem er ekki ólík tennis.
Varsity Spirit, stærsta klappstýrusamband Bandaríkjanna sem Webb stofnaði sjálfur, greinir frá andlátinu.
Webb stofnaði alþjóðlega klappstýrusambandið, sem í dag er undir regnhlíf áðurnefnds Varsity Spirit, á áttunda áratug síðustu aldar. Hann er sagður hafa átt lykilþátt í því að keppni klappstýruliða yrði sýnd í sjónvarpi í Bandaríkjunum, og síðar, árið 2021, að Alþjóðlega Ólympíusambandið skilgreindi keppnir þessar sem íþrótt.
Webb var jafnframt viðloðinn pólitík, og átti fjölmiðla sem þóttu samsama sig hægri sinnuðum hugmyndum. Hann var til að mynda talinn eins konar lærimeistari Charlie Kirk, hægri sinnaðs áhrifavalds, sem skotinn var til bana í september síðastliðnum.
Í kjölfar morðsins veitt Webb ýmsum fjölmiðlum viðtöl um Kirk og mögulega arfleið hans. Hann var viðstaddur í Hvíta húsinu þegar Kirk, þá látinn, var sæmdur frelsisorðu Bandaríkjanna.
Turning Point USA, pólitísk samtök sem Kirk stofnaði, minntust Webb í yfirlýsingu.
„Hugsjónamaður sem mótaði kynslóðir ungra leiðtoga, og trúði á kraft samfélagsins síns og lands. Hann var kær vinur Turning Point USA og Charlie. Hans verður sárt saknað.“
Charlie Kirk, hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, var skotinn til bana fyrir framan um þrjú þúsund manns á viðburði í háskóla í Utah. Ríkisstjóri Utan hefur lýst morðinu sem „pólitísku launmorði“.