Fram­boðs­listi Vinstrisins í Reykja­vík kynntur

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Þau verða á lista Vinstrisins í Reykjavík í vor. Aðsend

Vinstrið, sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vors til vinstri, hefur kynnt lista flokksins í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. 

Í fréttatilkynningu segir að fólk úr öllum áttum skipi listann; baráttufólk, aðgerðasinnar, kennarar og nemar, fólk af erlendum uppruna, verkafólk, líffræðingar, leikarar, leikskólastarfsfólk, foreldrar, ömmur og afar svo eitthvað sé nefnt.

„Við ætlum að leggja til lausnir og ráðast í raunhæfar aðgerðir til að takast á við margbreytileg viðfangsefni borgarinnar og borgarbúa og hafa jöfnuð og réttlæti sem okkar aðalsmerki. Borgin sem við ætlum að byggja með fólkinu sem í henni býr er mannvæn og gróðursæl og í henni eigum við öll að geta fundið okkur fallega tilveru.“

Listi Vinstrisins er eftirfarandi:

  1. Sanna Magdalena Mörtudóttir, mannfræðingur og borgarfulltrúi
  2. Líf Magneudóttir, grunnskólakennari og borgarfulltrúi
  3. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi
  4. Ásta Þ. Skjalddal Guðjónsdóttir, viðurkenndur bókari og varaborgarfulltrúi
  5. Arna Magnea Danks, leikkona, áhættuleikstjóri og kennari
  6. Finnur Ricart Andrason, sérfræðingur í umhverfis- og loftslagsmálum
  7. Laufey Líndal Ólafsdóttir, tæknistjóri á Samstöðinni, baráttukona og amma
  8. Riitta Anne Maarit Kaipainen, rekstrarstjóri
  9. Tinna Jóhannsdóttir, skrifstofukona og athafnastýra
  10. Steinar Harðarson, athafnastjóri og vinnuverndarráðgjafi
  11. Viðar Gunnarsson, fyrrum teymisstjóri Vettvangs- og ráðgjafateymis Reykjavíkur
  12. Bergrún Andradóttir, skrifstofustjóri Samtakanna ´78 og stjórnarkona í Kvenréttindafélagi Íslands
  13. María Hjálmtýsdóttir, kennari og aktívisti
  14. Illugi Gunnarsson, formaður Ungra vinstri grænna
  15. Halldór Auðar Svansson, tölvunarfræðingur
  16. Brynhildur Björnsdóttir, söngkona og háskólanemi
  17. Signý Sigurðardóttir, verkakona á leikskóla og litakona
  18. Sveinn Rúnar Hauksson, læknir
  19. Armando Garcia Teixeira, doktorsnemi og aðgerðasinni
  20. Nína Aradóttir, jarðfræðingur
  21. Þórdís Nadia Semichat, sviðshöfundur og danskennari
  22. Kristinn Schram, dósent við Háskóla Íslands
  23. Sigurður Andrés Sigurðarson, ökuleiðsögumaður
  24. Ragnhildur Björt Björnsdóttir, sagnfræðinemi
  25. Davíð Sól Páls, umsjónarkennari
  26. Ari Orrason, frístundaráðgjafi
  27. Ragnheiður Guðmundsdóttir, stjórnmálafræðingur
  28. Birna Björg Guðmundsdóttir, tollmiðlari og ritari Trans vina
  29. Björn Rúnar Guðmundsson, sagnfræðingur
  30. Sæmundur Helgason, grunnskólakennari og UT verkefnastjóri
  31. Sóley Lóa Smáradóttir, nemi
  32. Auður Alfífa Ketilsdóttir, smíðaleiðbeinandi
  33. Þórir Jónsson Hraundal, lektor við Háskóla Íslands
  34. Ingileif Jónsdóttir, prófessor emeríta í ónæmisfræðum
  35. Silva Á. Skjalddal Eggertsdóttir, leiðbeinandi í leikskóla
  36. Viktor Árnason, líffræðingur
  37. Alexandre Amaral Da Silva, persónulegur aðstoðarmaður og aktívisti
  38. Sigrún Jóhannsdóttir, líffræðingur
  39. Rakel Hildardóttir, starfskona í Konukoti, neyðarskýli fyrir konur
  40. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar
  41. Jón Helgi Þórarinsson, tölvuleikjahönnuður
  42. René Biasone, svæðasérfræðingur hjá Náttúruverndarstofnun
  43. Úlfhildur Melkorka Magnadóttir, hjúkrunarfræðinemi og frístundaleiðbeinandi
  44. Sjöfn Ingólfsdóttir, fyrrverandi formaður Starfsmannafélags Reykjavíkur
  45. Sigrún Jónsdóttir, sjúkraliði á eftirlaunum
  46. Guðrún Ágústsdóttir, hópstjóri hjá Sorgarmiðstöð, fyrrverandi forseti borgarstjórnar
Vinstrið Vinstri græn Vor til vinstri Sveitarstjórnarkosningar 2026

