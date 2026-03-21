Framboðslisti Vinstrisins í Reykjavík kynntur Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. mars 2026 19:45 Þau verða á lista Vinstrisins í Reykjavík í vor. Aðsend Vinstrið, sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vors til vinstri, hefur kynnt lista flokksins í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Í fréttatilkynningu segir að fólk úr öllum áttum skipi listann; baráttufólk, aðgerðasinnar, kennarar og nemar, fólk af erlendum uppruna, verkafólk, líffræðingar, leikarar, leikskólastarfsfólk, foreldrar, ömmur og afar svo eitthvað sé nefnt. „Við ætlum að leggja til lausnir og ráðast í raunhæfar aðgerðir til að takast á við margbreytileg viðfangsefni borgarinnar og borgarbúa og hafa jöfnuð og réttlæti sem okkar aðalsmerki. Borgin sem við ætlum að byggja með fólkinu sem í henni býr er mannvæn og gróðursæl og í henni eigum við öll að geta fundið okkur fallega tilveru.“ Listi Vinstrisins er eftirfarandi: Sanna Magdalena Mörtudóttir, mannfræðingur og borgarfulltrúi Líf Magneudóttir, grunnskólakennari og borgarfulltrúi Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi Ásta Þ. Skjalddal Guðjónsdóttir, viðurkenndur bókari og varaborgarfulltrúi Arna Magnea Danks, leikkona, áhættuleikstjóri og kennari Finnur Ricart Andrason, sérfræðingur í umhverfis- og loftslagsmálum Laufey Líndal Ólafsdóttir, tæknistjóri á Samstöðinni, baráttukona og amma Riitta Anne Maarit Kaipainen, rekstrarstjóri Tinna Jóhannsdóttir, skrifstofukona og athafnastýra Steinar Harðarson, athafnastjóri og vinnuverndarráðgjafi Viðar Gunnarsson, fyrrum teymisstjóri Vettvangs- og ráðgjafateymis Reykjavíkur Bergrún Andradóttir, skrifstofustjóri Samtakanna ´78 og stjórnarkona í Kvenréttindafélagi Íslands María Hjálmtýsdóttir, kennari og aktívisti Illugi Gunnarsson, formaður Ungra vinstri grænna Halldór Auðar Svansson, tölvunarfræðingur Brynhildur Björnsdóttir, söngkona og háskólanemi Signý Sigurðardóttir, verkakona á leikskóla og litakona Sveinn Rúnar Hauksson, læknir Armando Garcia Teixeira, doktorsnemi og aðgerðasinni Nína Aradóttir, jarðfræðingur Þórdís Nadia Semichat, sviðshöfundur og danskennari Kristinn Schram, dósent við Háskóla Íslands Sigurður Andrés Sigurðarson, ökuleiðsögumaður Ragnhildur Björt Björnsdóttir, sagnfræðinemi Davíð Sól Páls, umsjónarkennari Ari Orrason, frístundaráðgjafi Ragnheiður Guðmundsdóttir, stjórnmálafræðingur Birna Björg Guðmundsdóttir, tollmiðlari og ritari Trans vina Björn Rúnar Guðmundsson, sagnfræðingur Sæmundur Helgason, grunnskólakennari og UT verkefnastjóri Sóley Lóa Smáradóttir, nemi Auður Alfífa Ketilsdóttir, smíðaleiðbeinandi Þórir Jónsson Hraundal, lektor við Háskóla Íslands Ingileif Jónsdóttir, prófessor emeríta í ónæmisfræðum Silva Á. Skjalddal Eggertsdóttir, leiðbeinandi í leikskóla Viktor Árnason, líffræðingur Alexandre Amaral Da Silva, persónulegur aðstoðarmaður og aktívisti Sigrún Jóhannsdóttir, líffræðingur Rakel Hildardóttir, starfskona í Konukoti, neyðarskýli fyrir konur Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar Jón Helgi Þórarinsson, tölvuleikjahönnuður René Biasone, svæðasérfræðingur hjá Náttúruverndarstofnun Úlfhildur Melkorka Magnadóttir, hjúkrunarfræðinemi og frístundaleiðbeinandi Sjöfn Ingólfsdóttir, fyrrverandi formaður Starfsmannafélags Reykjavíkur Sigrún Jónsdóttir, sjúkraliði á eftirlaunum Guðrún Ágústsdóttir, hópstjóri hjá Sorgarmiðstöð, fyrrverandi forseti borgarstjórnar