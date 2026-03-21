Snekkju skattsvikara siglt inn í Eyjafjörðinn

Snekkja í eigu skattsvikara og fyrrverandi milljarðamærings frá Rússlandi sigldi inn Eyjafjörðinn nú í morgun. Ekki liggur fyrir hvort eigandinn sé um borð.
Um er að ræða 77 metra langa snekkju á sex hæðum sem rýmir tólf manns. Á henni er þyrlupallur og um borð eru tveir snjósleðar og fjórar sæþotur. Á vefsíðu Marine Traffic má sjá að snekkjan sigldi frá Gíbraltar til Íslands. Hún er í eigu Oleg Tinkov, Rússa sem var áður milljarðamæringur.
Oleg, sem er 59 ára gamall, fæddist í Leninsk-Kuznetsky sem er í suðvesturhluta Síberíu. Faðir hans starfaði sem námuverkamaður og móðir hans var saumakona. Hann stofnaði fjölda fyrirtækja, til að mynda tónlistarútgáfu, tónlistarverslanir og fyrirtæki sem seldi frosnar matvörur og varð afar vinsælt.
Hann seldi síðan öll fyrirtækin og stofnaði Tinkoff-banka árið 2006, fyrsta rússneska bankans sem er einungis á netinu. Rekstur bankans gerði hann að milljarðamæringi og árið 2021 var hann talinn vera 2,3 milljarða dollara virði eða 285 milljarðara íslenskra króna.
Tinkev, að mati Forbes, er ekki talinn vera svokallaðir ólígarki þar sem hann varð ekki auðugur vegna samstarfs við rússnesk stjórnvöld.
Árið 2019 var hann fundinn sekur í Bandaríkjunum um að hafa skilað inn fölsuðu skattframtali og reynt að komast hjá því að greiða 240 milljónir dollara í skatta. Tinkov fékk bandarískan ríkisborgararétt árið 1996 og skilaði inn skattframtölunum sínum þar. Hann var handtekinn í Lundúnum árið 2020 og vildu Bandaríkjamenn fá hann framseldan en þar sem hann hafði nýlega greinst með hvítblæði sagðist hann vera of veikur til að ferðast.
Árið 2021 játaði hann sök í einum ákærulið og þurfti að greiða rúmlega fimm hundruð milljóna dollara sekt, rúmlega 62 milljarða króna. Þá er hann ekki lengur bandarískur ríkisborgari.
Tinkov hefur gagnrýnt Vladímír Pútín Rússlandsforseta og býr núna í Sviss. Hann hefur sérstaklega gagnrýnt ákvörðun Pútíns um að ráðast inn í Úkraínu og gaf upp rússneska ríkisborgarréttinn sinn í kjölfarið. Í byrjun janúar birti hann færslu á Instagram og segir snekkjuna verða á Íslandi í eina viku, frá 31. mars til 6. apríl.
„Vinir, könnuðir, skíðafólk, snjóbrettakappar og aðrir klárir með góða sál - ég er skyndilega með lausa viku á Íslandi frá 31. mars til 6. apríl. Einstök upplifun á snekkju,“ skrifar hann í færslunni en fólki stendur til boða að leigja snekkjuna.
Vert er að taka fram að ef litið er á auð Tinkov má gera ráð fyrir að hann eigi meira en milljarð íslenskra króna, hins vegar kemur nafn hans ekki fram á lista Forbes yfir milljarðamæringa þar sem mælieiningin eru Bandaríkjadollarar.