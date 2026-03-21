Þrátt fyrir hina djúpu lægð sem gekk yfir landið í gær og í nótt þá fengu björgunarsveitir landsins ekki ýkja mörg útköll. Þrátt fyrir að vindurinn gangi hratt niður fram eftir degi og gul veðurviðvörun á bak á burt þá er von á öðrum veðurhvelli seint í kvöld. Veðurstofan varar við óveðri á Norðausturlandi, Austurlandi og Austfjörðum en gul viðvörun tekur gildi þar á miðnætti.
Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, var spurður hvernig björgunarsveitunum hefði tekist að eiga við þennan fyrri veðurhvell.
„Það gekk nú bara nokkuð vel og reyndi ekki mikið á okkur. Nóttin var róleg. Það var útkall núna bara í morgunsárið þar sem að ferðamenn á leið til Siglufjarðar lentu í vandræðum við minni Héðinsfjarðarganga. Það var leyst tiltölulega auðveldlega en að öðru leyti hefur ekki reynt á björgunarsveitir,“ sagði Jón Þór.
Lokað er fyrir umferð um Öxnadalsheiði en opnað hefur verið fyrir umferð um Holtavörðuheiði. Gular veðurviðvaranir eru fallnar úr gildi.
Djúp lægð á Grænlandssundi hefur valdið suðvestan hvassviðri eða stormi á landinu með dimmum éljum. Lægðin er farin að grynnast og vindinn lægir svo um munar með deginum, en áfram má þó búast við éljum. Það er frost um mestallt land, á bilinu 0 til 5 stig.