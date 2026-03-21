Innlent

Veittu ferða­mönnum í vanda að­stoð við Héðinsfjarðargöng

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Þrátt fyrir að engin rólegheit hafi verið í veðurfari á landinu undanfarinn sólarhring þá var tiltölulega rólegt að gera hjá björgunarsveitum landsins.
Þrátt fyrir að engin rólegheit hafi verið í veðurfari á landinu undanfarinn sólarhring þá var tiltölulega rólegt að gera hjá björgunarsveitum landsins.

Þrátt fyrir hina djúpu lægð sem gekk yfir landið í gær og í nótt þá fengu björgunarsveitir landsins ekki ýkja mörg útköll. Þrátt fyrir að vindurinn gangi hratt niður fram eftir degi og gul veðurviðvörun á bak á burt þá er von á öðrum veðurhvelli seint í kvöld. Veðurstofan varar við óveðri á Norðausturlandi, Austurlandi og Austfjörðum en gul viðvörun tekur gildi þar á miðnætti.

Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, var spurður hvernig björgunarsveitunum hefði tekist að eiga við þennan fyrri veðurhvell.

„Það gekk nú bara nokkuð vel og reyndi ekki mikið á okkur. Nóttin var róleg. Það var útkall núna bara í morgunsárið þar sem að ferðamenn á leið til Siglufjarðar lentu í vandræðum við minni Héðinsfjarðarganga. Það var leyst tiltölulega auðveldlega en að öðru leyti hefur ekki reynt á björgunarsveitir,“ sagði Jón Þór.

Veður Björgunarsveitir

Lokað fyrir umferð um Öxnadalsheiði

Lokað er fyrir umferð um Öxnadalsheiði en opnað hefur verið fyrir umferð um Holtavörðuheiði. Gular veðurviðvaranir eru fallnar úr gildi. 

Viðvaranir að falla úr gildi en meira óveður í nánd

Djúp lægð á Grænlandssundi hefur valdið suðvestan hvassviðri eða stormi á landinu með dimmum éljum. Lægðin er farin að grynnast og vindinn lægir svo um munar með deginum, en áfram má þó búast við éljum. Það er frost um mestallt land, á bilinu 0 til 5 stig.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

