Allt stefnir í að harðnandi átök um fyrirhugaða byggingu menningarhúss á Sauðárkróki verði að funheitu kosningamáli í Skagafirði. Gráa silfrið sem andstæðar fylkingar elda nálgast suðumark en fulltrúi Byggðalista vill íbúakosningu um málið sem oddviti Framsóknar lýsir aftur á móti sem stormi í vatnsglasi.
„Ég bara fullyrði það að meirihluti Skagfirðinga er hlynntur þessari framkvæmd,“ segir Einar E. Einarsson, forseti sveitarstjórnar og oddviti Framsóknarflokksins. „En auðvitað er einhver hópur sem er á móti þessu og vill bara að eitthvað annað verði gert,“ segir Einar sem er mjög áfram um að menningarhúsið rísi sem allra fyrst.„Þessi hópur sem er á móti er heldur ekki með neinar aðrar lausnir á því hvernig á að varðveita menningararfinn okkar. Hvorki fyrir Byggðasafnið né Héraðsskjalasafnið. Þannig að þetta er bara svona. Það eru að koma kosningar og fólk að láta á sér bera.“Jóhanna Ey Harðardóttir, fulltrúi Byggðalistans í sveitarstjórninni, segir umræðuna um menningarhúsið vissulega þrungna heitum tilfinningum og leggur áherslu á að fulltrúar Byggðalistans séu alls ekki á móti menningarhúsi sem slíku.
„Þetta fjallar helst, af okkar hálfu, um þessa tilteknu staðsetningu eða í rauninni bara um umfang þessarar hugmyndar sem er núna á teikniborðinu,“ segir Jóhanna um þá aðaluppdrætti fyrir framkvæmdina sem byggingarnefnd samþykkti í byrjun þessa mánaðar að undangenginni hönnunarsamkeppni sem efnt var til 2024.
Jóhanna segir að þegar valið lá fyrir hafi ýmsar spurningar vaknað „varðandi hönnun hússins og núna líka hvort þetta hús sé að fara að þjóna þörfum samfélagsins í dag.“
Fulltrúar Byggðalistans hafi því lagt til að efnt yrði til íbúakosningar um uppbyggingu menningarhúss samhliða sveitarstjórnarkosningum í maí. Meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks hafi bæði fellt þá tillögu sem og tillögu hennar á fundi Byggingarnefndar menningarhússins um að nefndin samþykkti samhljóða að fresta afgreiðslu á hönnun menningarhússins.
Við það tilefni vísaði hún til þess að sveitarstjórn Skagafjarðar hefði borist erindi með tilkynningu um að efnt verði til undirskriftasöfnunar vegna byggingarinnar og því „nauðsynlegt að fresta afgreiðslu málsins þar til sveitarstjórn hefur tekið fyrir erindi um fyrirhugaða undirskriftasöfnun.“
Einar segir boðaða undirskriftasöfnun ekki trufla sig neitt enda fái hann ekki séð að tvær álíka stórar fylkingar takist á í málinu. „Nei, nei, nei. Ég myndi alls ekki segja það. Það er langt frá því þótt auðvitað finnist einhverjum að eitthvað annað eigi að vera framar í röðinni.
Ég hef algjörlega fulla trú á því að mikill meirihluti Skagfirðinga styðji þessa framkvæmd og við erum með áætlað fjármagn í þetta. Mig minnir að við séum með 340 milljónir á fjárhagsáætlun 2026 og svo erum við með þetta fullfjármagnað til viðbótar í þriggja ára áætluninni, miðað við þá kostnaðaráætlun sem liggur fyrir.“
Jóhanna segir einbeittan vilja sitjandi sveitarstjórnar til að keyra húsið áfram í núverandi mynd hvergi fara milli mála. „Og við, sveitarstjórnarfulltrúar sem höfum setið fundi og tekið þátt í umræðum, verðum bara að vera upplýst og axla ábyrgð. Við erum ekki á móti menningarhúsinu sem slíku en erum við ekki alveg sammála öllu því sem er á teikniborðinu núna og finnst eðlilegast að fólk fái bara að taka afstöðu og segja hug sinn með undirskrift.“
Deilan um menningarhúsið á Sauðárkróki sem nú brennur á Skagfirðingum kristallast ágætlega í andstæðum sjónarmiðum oddvita Framsóknarflokksins annars vegar og Byggðalistans hins vegar. Hvorugt þeirra kannast þó við að hafa beinlínis lagt upp með að gera þrætuna að kosningamáli þótt sú verði óumflýjanlega raunin.
„Já já. Þetta verður náttúrlega eflaust eitthvert kosningamál,“ segir Einar aðspurður. „En þetta er ekkert sem var verið að ákveða í gær, skilurðu. Við erum búin að vera í þessu ferli í mörg ár. Við skrifuðum undir 2023 og þetta tekur bara allt svo óskaplega langan tíma. Hlutirnir ganga náttúrlega alltaf hægar en maður hefði viljað.Núna er þetta allavega bara á beinu brautinni og þetta verður bara glæsilegt fyrir Skagafjörð þegar við verðum þarna komin með nýjan sviðslistasal og flott varðveislurými fyrir Héraðsskjalasafnið, byggðasafnið og bókasafnið.“
Jóhanna segist eiginlega telja það tilviljun að málið blossi upp núna, í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna. „Og það var alls ekki ætlun okkar að gera þetta að einhverju kosningamáli.“
Hún bendir á að fulltrúar Byggðaflokksins tali á sömu nótum og þau gerðu fyrir undirritun 2023 en í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga sé sá málflutningur enn mikilvægari en áður.
Jóhanna bendir á að afstaða fulltrúa Byggðalistans hafi legið ljós fyrir frá því þau komust í sveitarstjórn. „Þannig að þetta er ekkert eitthvað nýtilkomið að við séum að rísa upp núna og tala um þetta og þetta er heitt viðfangsefni í samfélaginu.“
Jóhanna hefur einnig viðrað áhyggjur Byggðalistans af áhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar á fjárhag sveitarfélagsins til lengri tíma. Þess vegna hafi hún lagt til við byggðarráðið að „undirritun samningsins yrði frestað þangað til kostnaðar- eða rekstraráætlun lægi fyrir til þess að við hefðum þá forsendur að meta þau áhrif sem þetta myndi hafa á reksturinn.“
Þegar hún lagði fram tillöguna um íbúakosninguna lét hún þess getið að fulltrúar Byggðalistans teldu afar mikilvægt að sveitarfélög fari fram „í skýru og óumdeilanlegu umboði íbúa“ þegar ráðist er í jafn stór og fjárfrek verkefni.
„Maður hefur heyrt alls konar svona atriði í umræðunni og við teljum þetta bara nauðsynlegt þar sem umræðan er eins og hún er. Þetta er svo stór framkvæmd og grunnkostnaðarmatið var gert í nóvember 2021 og síðan þá er er byggingavísitalan náttúrulega búin að hækka um 26%, ef ég man rétt. Það er líka viss óvissuþáttur.“
Einar gefur lítið fyrir þessar áhyggjur. „Þessi orðræða um að sveitarfélagið hafi ekki efni á þessu er bara stormur í vatnsglasi. Hitt er svo annað mál, hvort byggja eigi íþróttahús, byggja við tónlistarskólann eða eitthvað annað á undan þessu. Það hægt að vera sammála eða ósammála um það. Eða byggja aðra reiðhöll. Það eru margir sem vilja aðra reiðhöll í Skagafirði,“ segir hann.
„Það er bara diskúsjón sem fólk verður að taka. Við þurfum náttúrlega fyrst og fremst að leysa varðveislumál Héraðsskjalasafnsins og Byggðasafnsins. Það er bara verkefni sem þarf að leysa,“ segir Einar.
Þá bendir Einar á að hugmyndir og áform um byggingu nýs menningarhúss Skagfirðinga á Sauðárkróki megi rekja allt aftur til ársins 1999. Biðin sé því orðin löng og þörfin brýn.
Hrunið hafi meðal annars sett sitt strik í reikninginn en með undirritun samnings við Lilju Alfreðsdóttur, þáverandi menningar- og viðskiptaráðherra, 2023 hafi komist skriður á málið. „Og síðan hefur þetta bara verið í ákveðnu ferli hjá okkur, við fórum í hönnunarsamkeppni, nú er komin niðurstaða úr henni, verið að vinna teikningarnar og við eigum að fá útboðsgögn fyrir jarðvegsvinnu og varðveislurýminu núna í lok mars.
„Nú, svo er náttúrulega samningurinn við ríkið einn angi af þessu og það úthlutaði okkur á sínum tíma peningum til þess að byggja menningarhús. Þannig að við erum náttúrulega að fá feykna stuðning, rúmar 900 milljónir, í þetta frá ríkinu,“ heldur hann áfram.
Óhætt er að segja að Jóhanna líti þetta silfur öðrum augum. „Fyrir liggur að ríkið muni aðeins greiða 910 milljónir og ekkert meir. Allur umframkostnaður fellur á sveitarfélagið. Það er líka ádeiluefnið. Við erum fjölkjarna sveitarfélag og erum að stækka hratt og viljum geta staðið undir því og byggt upp grunnstoðir samfélagsins.“
Hún veltir þannig fyrir sér hvort kostnaðurinn við menningarhúsið muni koma niður á viðhaldi og uppbyggingu innviða. „Það er svona okkar helsta ádeila. Við viljum bara ábyrga fjármálastjórnun og að allt sé uppi á borðinu um hvaða áhrif þessi framkvæmd mun hafa á reksturinn og uppbyggingu í sveitarfélaginu til framtíðar. Okkur finnst þau fara svolítið geyst og pínulítið af stað í blindni, ef svo má segja.“
Auðheyrt er á oddvitunum að himinn og haf skilja þau að í þessum efnum. „Menn geta alveg lagst í þrefalda svartsýni og sagt að þetta verði allt miklu dýrara og eflaust verður þetta eitthvað dýrara en lagt var upp með. Ég held að enginn sé að reyna að draga dul á það.
Þó ekki væri nema bara vegna þess að byggingarvísitalan hefur hækkað um heilan helling frá 2023. En við höfum fullkomlega efni á þessu. Við höfum þörf fyrir þetta og þetta mun bara bæta bæði aðstöðu menningar og lista í Skagafirði.“