Innlent

Eldur í Toppstöðinni

Agnar Már Másson skrifar
Frá vettvangi við Toppstöðina í Elliðaárdal.
Frá vettvangi við Toppstöðina í Elliðaárdal. Vísir/Vilhelm

Slökkviliðsmenn voru ræstir út upp úr klukkan 13 í dag vegna útkalls um eld í Toppstöðinni í Elliðaárdal.

Að sögn varðstjóra slökkviliðs eru viðbragðsaðilar nýmættir á vettvang um klukkan 13.15 í dag. 

Hann segir við Vísi að líklegast sé um lítinn eld að ræða.

Litlar upplýsingar liggja fyrir að svo stöddu. 

Toppstöðin var áður vara- og álagsstöð fyrir rafstöðina í Elliðaárdal en hefur ekki verið starfrækt í mörg ár. 

Frétt verður uppfærð þegar frekari upplýsingar berast.

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Slökkvilið Reykjavík

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