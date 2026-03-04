Þau skipa D-listann í Hveragerði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. mars 2026 13:37 Þau skipa D-listann í Hveragerði. Aðsend Ingimar Guðmundsson, sérfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, leiðir lista D-listans í Hveragerði. Töluverð endurnýjun er á listanum. „Listinn er skipaður samstilltum hópi fólks með fjölbreytta reynslu úr samfélaginu og sameiginlega sýn um að nálgast verkefni sveitarfélagsins af ábyrgð og fagmennsku. Áhersla verður lögð á gott samstarf, skýr vinnubrögð og málefnalega umræðu,“ segir í fréttatilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum í Hveragerði. Í morgun birtist skoðanagrein eftir Friðrik Sigurbjörnsson, núverandi oddvita D-listans í Hveragerði, sem hefur ákveðið að láta staðar numið í pólitíkinni. Hann sagði niðurstöðu uppstillingarnefndarinnar vonbrigði. „Ég er einstaklega stoltur að fá að leiða D-listann í komandi sveitarstjórnarkosningum og jafnframt þakklátur félagsmönnum fyrir traustið sem mér er sýnt,” er haft eftir Ingimar í tilkynningunni. Listinn í heild sinni: 1. Ingimar Guðmundsson, sérfræðingur 2. María Rún Þorsteinsdóttir, ráðgjafi 3. Sigmar Karlsson, deildarstjóri 4. Hjalti Helgason, múrarameistari 5. Karítas Róbertsdóttir, líffræðingur 6. Íris Svavarsdóttir, bókari 7. Einar Ísberg, háskólanemi 8. Hekla Björt Birkisdóttir, iðjuþjálfi 9. Sigurður Einar Guðjónsson, byggingatæknifræðingur 10. Guðfinna Ýr Sumarliðadóttir, hjúkrunarfræðingur 11. Hallgrímur Þorgilsson, húsasmíðameistari 12. Nishadi Umaya, framhaldsskólanemi 13. Feng Hannesdóttir, aðstoðarmaður í eldhúsi 14. Eyjólfur Kolbeins, matreiðslumeistari Hveragerði Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni Innlent Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Erlent Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Innlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Fleiri fréttir Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Formaður Viðreisnar í Reykjavík sakaður um fjárdrátt Ríkisstjórnin fái kynningu um þjóðaratkvæði á föstudag „Hversu lágt geta þingmenn lagst í störfum sínum?“ Sjá meira