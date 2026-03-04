Innlent

Þau skipa D-listann í Hvera­gerði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau skipa D-listann í Hveragerði.
Ingimar Guðmundsson, sérfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, leiðir lista D-listans í Hveragerði. Töluverð endurnýjun er á listanum. 

„Listinn er skipaður samstilltum hópi fólks með fjölbreytta reynslu úr samfélaginu og sameiginlega sýn um að nálgast verkefni sveitarfélagsins af ábyrgð og fagmennsku. Áhersla verður lögð á gott samstarf, skýr vinnubrögð og málefnalega umræðu,“ segir í fréttatilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum í Hveragerði.

Í morgun birtist skoðanagrein eftir Friðrik Sigurbjörnsson, núverandi oddvita D-listans í Hveragerði, sem hefur ákveðið að láta staðar numið í pólitíkinni. Hann sagði niðurstöðu uppstillingarnefndarinnar vonbrigði.

„Ég er einstaklega stoltur að fá að leiða D-listann í komandi sveitarstjórnarkosningum og jafnframt þakklátur félagsmönnum fyrir traustið sem mér er sýnt,” er haft eftir Ingimar í tilkynningunni.

Listinn í heild sinni:

1. Ingimar Guðmundsson, sérfræðingur

2. María Rún Þorsteinsdóttir, ráðgjafi

3. Sigmar Karlsson, deildarstjóri

4. Hjalti Helgason, múrarameistari

5. Karítas Róbertsdóttir, líffræðingur

6. Íris Svavarsdóttir, bókari

7. Einar Ísberg, háskólanemi

8. Hekla Björt Birkisdóttir, iðjuþjálfi

9. Sigurður Einar Guðjónsson, byggingatæknifræðingur

10. Guðfinna Ýr Sumarliðadóttir, hjúkrunarfræðingur

11. Hallgrímur Þorgilsson, húsasmíðameistari

12. Nishadi Umaya, framhaldsskólanemi

13. Feng Hannesdóttir, aðstoðarmaður í eldhúsi

14. Eyjólfur Kolbeins, matreiðslumeistari

Hveragerði Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026

