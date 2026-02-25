Innlent

Maðurinn grunaður um mann­dráp á Kársnesi á­fram í haldi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn lést í íbúðahúsi að Skjólbraut í Kópavogi.
Maðurinn lést í íbúðahúsi að Skjólbraut í Kópavogi. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur úrskurðað grískan karlmann sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana í Kópavogi, í áframhaldandi gæsluvarðhald. 

Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maðurinn verði í gæsluvarðhaldi í þrjár vikur til viðbótar, eða til 18. febrúar. Varðhaldið er á grundvelli rannsóknarhagsmuna.

Í lok nóvember hóf lögregla rannsókn á mannsláti í heimahúsi við Skjólbraut í Kópavogi. Hinn látni var maður um fertugt af portúgölskum uppruna. Viku síðar var sá gríski handtekinn í tengslum vði mannslátið en honum sleppt úr haldi þremur dögum síðar.

Degi eftir að honum var sleppt var hann aftur handtekinn og hefur hann setið í gæsluvarðhaldi síðan. 

Dularfullt mannslát við Skjólbraut í Kópavogi Lögreglumál

Skýr mynd komin á dularfullt andlát á Skjólbraut

Lögregla telur sig vera komna með skýra mynd á atburði í heimahúsi að Skjólbraut í Kópavogi í nóvember, þar sem portúgalskur maður lést. Gæsluvarðhald yfir Grikkja sem grunaður er um að hafa ráðið manninum bana átti að renna út í dag en hefur verið framlengt um fjórar vikur.

Grunaður um manndráp á Kársnesi

Karlmaður sem er í haldi lögreglu vegna mannsláts á Kársnesi í Kópavogi er grunaður um að hafa drepið mann sem fannst látinn á heimili sínu í bænum þann 30. nóvember. Lögregla óskaði fyrr í dag eftir myndefni sem vegfarendur kunna að búa yfir úr hverfinu föstudaginn 28. nóvember frá 18:00 til miðnættis.

