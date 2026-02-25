Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. febrúar 2026 15:34 Maðurinn lést í íbúðahúsi að Skjólbraut í Kópavogi. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur úrskurðað grískan karlmann sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana í Kópavogi, í áframhaldandi gæsluvarðhald. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maðurinn verði í gæsluvarðhaldi í þrjár vikur til viðbótar, eða til 18. febrúar. Varðhaldið er á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Í lok nóvember hóf lögregla rannsókn á mannsláti í heimahúsi við Skjólbraut í Kópavogi. Hinn látni var maður um fertugt af portúgölskum uppruna. Viku síðar var sá gríski handtekinn í tengslum vði mannslátið en honum sleppt úr haldi þremur dögum síðar. Degi eftir að honum var sleppt var hann aftur handtekinn og hefur hann setið í gæsluvarðhaldi síðan. Dularfullt mannslát við Skjólbraut í Kópavogi Lögreglumál Tengdar fréttir Skýr mynd komin á dularfullt andlát á Skjólbraut Lögregla telur sig vera komna með skýra mynd á atburði í heimahúsi að Skjólbraut í Kópavogi í nóvember, þar sem portúgalskur maður lést. Gæsluvarðhald yfir Grikkja sem grunaður er um að hafa ráðið manninum bana átti að renna út í dag en hefur verið framlengt um fjórar vikur. 13. janúar 2026 12:18 Grikki grunaður um morð látinn dúsa tvær vikur til viðbótar Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir grískum karlmanni sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana á Skjólbraut í Kópavogi í nóvember. 10. febrúar 2026 17:19 Grunaður um manndráp á Kársnesi Karlmaður sem er í haldi lögreglu vegna mannsláts á Kársnesi í Kópavogi er grunaður um að hafa drepið mann sem fannst látinn á heimili sínu í bænum þann 30. nóvember. Lögregla óskaði fyrr í dag eftir myndefni sem vegfarendur kunna að búa yfir úr hverfinu föstudaginn 28. nóvember frá 18:00 til miðnættis. 17. desember 2025 17:50 Mest lesið Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Innlent Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Innlent Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Veður Fleiri fréttir Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Þrjár stúlkur réðust á eina Fangavörður sendur í leyfi Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Sjá meira