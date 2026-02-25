Fyrir þá fjölmörgu Íslendinga sem elska golfíþróttina er fátt skemmtilegra en að skipta vetrarkuldanum út fyrir sól, þægilega hafgolu og fagurgræna golfvelli í Suður Evrópu. Á meðan dimmir dagar og frost ráða ríkjum heima býðst kylfingum að leika á glæsilegum völlum á Spáni, í Portúgal eða á Gran Canaria þar sem aðstæður eru eins og best verður á kosið.
Ferðaskrifstofan Evrópuferðir sérhæfir sig m.a. í golfferðum í sólina og segir Þráinn Vigfússon, framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar, að eftirspurnin hafi aldrei verið meiri. „Vinsældir golf íþróttarinnar aukast með hverju árinu og sífellt fleiri nota tækifærið til að spila golf í sólinni, annað hvort yfir veturinn eða á haustin og framlengja þannig golftímabilið. Við bjóðum upp á fjölmarga spennandi golf pakka þar sem sameinast stórglæsilegir golfvellir og gisting við allra hæfi.“
Allir pakkarnir sem Evrópuferðir bjóða upp á eru með verð og gæði að leiðarljósi og eru með fjölbreytta golfpakka sem henta öllum getustigum kylfinga. „Við höfum verið dugleg að setja upp nýja pakka og taka aðra út sem ekki hafa staðist væntingar viðskiptavina okkar. Þannig að við eru stolt af því vöruframboði sem við erum með á heimasíðunni,“ segir Þráinn.
Gran Canaria, eða Kanaríeyjar eins og Íslendingar kalla oftast eyjuna fögru, nýtur sívaxandi vinsælda sem golfparadís, ekki síst yfir vetrartímann þegar hitastigið fer sjaldan undir 20 stigin. „Við bjóðum upp á ferðir þangað í febrúar, mars og apríl en þær ferðir seldust allar upp fljótlega. Núna er komið í sölu tímabilið október fram í apríl 2027 og hvet ég áhugasama til að skoða þessa vinsælu pakka.“
Boðið er upp á fimm glæsileg hótel, eitt fjögurra og fjögur fimm stjörnu. „Þetta eru hótelin Lopesan C. Meloneras Golf, Kumara by Lopesan, Lopesan Villa del Conde, Hotel Faro Lopesan Collection og Lopesan Baobab Golf. Flest hótelin eru staðsett við ströndina og í göngufæri við marga góða veitingastaði.
Boðið er upp á pakka í 7 til 21 nætur og eru golfvellirnir Meloneras Golf og Maspalomas Golf stutt frá hótelunum í um fimm mínútna akstursfjarlægð. Auk þess er þriðji völlurinn, Anfi Tauro Golf, í um 25 mínútna akstursfjarlægð frá hótelunum. Boðið er upp á endurgjaldslausar ferðir til og frá golfvöllunum frá hótelunum.“
Öll hótelin fimm bjóða upp á úrval veitingastaða og ýmiskonar afþreying er í boði, t.d. líkamsrækt, sundlaugar, heilsulindir, tennis- og padelvellir og kvölddagskrá.
Spánn er líka vinsæll áfangastaður fyrir sólþyrsta golfáhugamenn og bjóða Evrópuferðir upp pakka til Costa del Sol og Alicante. „Icelandair hóf beint flug til Costa del Sol í september á síðasta ári og er að fljúga þangað allt árið. Við bjóðum upp á frábær fjögurra og stjörnu hótel, þar á meðal fyrsta Fairmont hótelið á Spáni sem opnaði árið 2025 en í þeim pakka er spilað á tveimur frábærum 18 holu golfvöllum. Hin hótelin eru Villa Padierna Palace, La Cala Golf Resort og SO/ Sotogrande Resort. Í pökkunum er boðið upp einn til þrjá golfvelli sem eru í nágrenni hótelanna og bjóðum við upp á ferðir þangað allt árið.“
Einnig er boðið upp á glæsilegt fimm stjörnu hótel í Alicante sem heitir La Finca Resort. „Þetta er sannkallað lúxushótel sem er staðsett skammt frá Alicante borg. Hótelið er þekkt fyrir rólega stemningu, nútímalega hönnun og frábæran golfvöll sem er við hliðina á hótelinu.“
Þótt stóri bróðir í austri fái oft meiri athygli sem áfangastaður fyrir sólþyrsta golfara er Portúgal líka skemmtileg golf paradís. Evrópuferðir bjóða upp á golfferðir til Algarve og Lissabon. „Í Algarve bjóðum við upp á pakka í apríl og maí og svo aftur í september og október. Þar er hægt að velja á milli þriggja glæsilegra fjögurra og fimm stjörnu hótela, Pestana Vila Sol Golf, Hyatt Regency Vilamoura og Amendoeira Golf Resort. Flogið er með Icelandair og er hægt að velja um 7 til 14 daga ferðir.“
Lissabon er höfuðborg Portúgals og stærsta borg landsins. Í nágrenni hennar má finna fjölda glæsilegra golfvalla. Evrópuferðir bjóða upp á spennandi golfpakka til Lissabon allt árið. „Við bjóðum upp á þrjú fimm stjörnu hótel í Lissabon þar sem golfarar fá að spila fimm hringi á sjö dögum.“
Um er að ræða hótelin Marriott Praia D'EI Rey sem stendur við hinn fræga Praia D’El Rey golfvöll, Palacio Estoril Hotel sem er staðsett við hliðina á Estoril Golf og Onyria Quinta da Marinha Cascais en við hlið hótelsins er Quinta da Marinha völlurinn sem er með stórbrotið útsýni yfir Atlantshafið og Sintra fjöllin. „Lissabon er að koma mjög sterkt inn hjá okkur, enda erum við með frábæra pakka á góðum verðum. Palacio Estoril er staðsett í bænum Estoril sem er stutt frá Lissabon og staðsett í stuttu göngufæri frá strönd og veitingastöðum. Það er einnig stuttur göngutúr frá hótelinu að lestarstöð þar sem hægt er að taka lest sem stoppar í miðbæ Lissabon sem tekur um 30 mínútur. Þannig hefur fólk verið að sameina borgar-, strandar- og golfferð í einum pakka,“ segir Þráinn.
Það þekkja auðvitað allir Íslendingar Tenerife, en Evrópuferðir bjóða upp á fjóra frábæra kosti á eyjunni. Vinsælasti pakkinn á Tenerife hefur verið Las Madrigueras sem er staðsett á Amerísku ströndinni og samtengt Las Americas golfvellinum sem er einn vinsælasti golfvöllur eyjunnar. Boðið er upp á tvo valkosti með fimm stjörnu hótelum sem eru við golfvelli, þ.e. Las Madrigueras og Buenavista og tvo frábæra kosti með lúxusíbúðum á Las Terrazas de Abama Golf og Hotel Suites Villa Maria á Golf Adeje.
Nánari upplýsingar má finna á vef Evrópuferða.