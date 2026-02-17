Veitingastaðurinn Lóla í miðborg Reykjavíkur heldur áfram að vekja athygli en sænski stjörnukokkurinn Adam Dahlberg mætir í eldhúsið dagana 25. febrúar til 28. febrúar meðan matarhátíðin Food & Fun stendur yfir.
Adam er þekktur matreiðslumaður í Svíþjóð og rak á tímabili þrjá veitingastaði, þar á meðal Michelin-stjörnu veitingastaðinn Adam/Albin. Hann heimsækir Lólu til að kynna matargerð sína frá veitingastaðnum Solen brasserie sem leggur mikla áherslu á ferskt hráefni og afslappaða matargerð.
„Við erum ótrúlega spennt að taka á móti Adam. Hann er kokkur sem ég hef fylgst með lengi og það verður virkilega gaman að sjá nálgun hans og standa vaktina með honum í eldhúsinu,“ segir Sigurður Laufdal, matreiðslumaður og eigandi Lólu.
„Við kepptum á móti hvor öðrum í matreiðslukeppninni Bocuse d’or árin 2012 og 2013, ég fyrir Ísland og hann fyrir Svíþjóð, en þessa helgi vinnum við saman,” segir Sigurður kankvís.
„Þetta er skemmtilegur viðburður sem er hluti af Food & Fun þar sem við ætlum að gera eitthvað sérstakt úr þessu samstarfi. Við viljum halda áfram að þróa Lólu sem stað þar sem hlutirnir gerast og þar sem gestir fá upplifun sem er aðeins öðruvísi.“
Áður en Adam mætir til leiks verður einnig líf og fjör á Lólu um konudagshelgina 20. - 21. febrúar þar sem staðurinn ætlar að setja upp sérstaka stemningu og dekra við gesti. „Við ætlum að byrja að hita upp fyrir komuna hans með skemmtilegu konsepti um konudagshelgina. Lóla er staður þar sem fólk kemur saman, nýtur sín og upplifir góða þjónustu og mat og næstu vikur verða engin undantekning,“ bætir Sigurður við og mælir með að fólk tryggi sér borð sem fyrst.