Taktu þátt í konudagsleik Vísis

Konudagurinn nálgast og við dembum í konudagsleik.
Þrjár stálheppnar verða dregnar úr pottinum og hljóta glæsilegar gjafir frá samstarfsaðilum okkar. Hægt er að skrá þína uppáhalds konu til leiks hér fyrir neðan.
Tilbúin(n) að prófa vinsælustu vörurnar frá Blue Lagoon Skincare? Glow to Go settið inniheldur margverðlaunaðar vörur í hentugum ferðastærðum. Ferðasettið kemur í fallegri blárri snyrtitösku með rennilás og inniheldur: BL+ The Cream Light (5 ml), BL+ The Serum (5 ml), BL+ Eye Serum (5 ml), BL+ Eye Cream (5 ml) og Silica Mask (10 ml). Tilvalið húðvörusett fyrir ferðalagið.
Garðheimar eru draumaheimur fagurkerans og verslunin á Álfabakka er stútfull af blómum og gullfallegum vörum. Verslunin sérhæfir sig í öllu sem tengist garðrækt, heimilisplöntum og fallegu umhverfi og þar má finna fjölbreytt úrval af blómum, trjám, mold, áburði og pottum en einnig fallegt úrval af gjafavörum og skrautmunum fyrir heimilið.
BK Hönnun
Spennandi vinningur frá BK hönnun sem kemur sér vel fyrir vorverkin. Hjá BK hönnun fást meðal annars glæsileg gróðurhús og glerskálar í garðinn en einnig fylgihlutir og verkfæri í garðverkin.
Við drögum úr pottinum föstudaginn 20. febrúar.