Fermingardagurinn er stór dagur í lífi ungs fólks og eðlilegt að vilja líða vel í eigin skinni þennan dag. Húðin getur þó stundum tekið óvæntum breytingum á þessum aldri og í fermingarblaði Beautyklúbbsins eru gefin góð ráð.
Húðumhirða á þessum aldri á fyrst og fremst að snúast um vellíðan, góða rútínu og að hlúa vel að húðinni, ekki um flóknar lausnir eða fjölda vara. Í blaðinu má finna leiðbeiningar um húðumhirðu, umfjöllun um vörur sem henta vel fyrir fermingaraldur, vinsæla ilmi og fróðleik og farið yfir einfalda og létta förðun.
Beauty klúbburinn fer yfir möguleika í baráttunni við bólur og óhreina húð. Bóluplástrar geta til dæmis gert heilmikið gagn.
Í blaðinu er að finna umfjöllun um hárvörur sem henta ólíkum hárgerðum og hvernig fá má lyftingu eða mýkt í hárið.
Á þessum aldri fer fólk oft að prófa sig áfram með förðun og í blaðinu er fjallað um nokkrar tilvaldar vörur sem fyrstu förðunarvörurnar.
Samkvæmt beauty klúbbnum getur réttur ilmur fullkomnað útlitið og gert mikið fyrir sjálfstraustið. Í blaðinu er farið yfir ilmi fyrir ferminguna.
Þau Eva Arnarsdóttir, Tinna Karen Kostic og Valdimar Helgi Bryndísarson Sævarsson eru glæsilegir fulltrúar fermingarbarna í blaðinu en þau fermast öll í vor. Þau segjast hugsa vel um húðina og eru aðeins farin að nota húð- og snyrtivörur. Þau eru alveg með á hreinu að ungt fólk geti haft áhrif á framtíðina.
„Ég held að ungt fólk geti gert heiminn að betri stað með því að vera góð við alla,“
segir Eva og Tinna tekur undir með henni, til að gera heiminn að betri stað segir hún mikiðvægt að;
„Þora að segja skoðanir sínar. Vera tilbúin að hlusta á aðra og virða sjónarhorn annarra.“
Valdimar segir ungu kynslóðina ekki verða í neinum vandræðum með áskoranir framtíðarinnar og hafa anna vinkil á heiminn en eldra fólk.
„Við erum snjallari með tæki en eldri kynslóðin. Við horfum aðeins öðruvísi á hlutina, við höfum annað sjónarhorn,“ segir hann.
Hér er hægt að lesa blaðið í heild sinni.