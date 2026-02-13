Draumaferð til Kína um páskana Úrval Útsýn 13. febrúar 2026 10:01 Shanghai er nútímaleg stórborg með sín gömlu hverfi og kínversku menningu. Hún er einn af mörgum áfangastöðum í ferð Úrvals Útsýnar til Kína dagana 29. mars - 9. apríl. Það er ekki auðvelt að lýsa Kína í stuttu máli. Kína, sem er eitt stærsta ríki heims og nær yfir fimm tímabelti, er land ótrúlegra andstæðna, mannlífs, menningar og náttúrufegurðar. Þar má finna nútímalegar stórborgir og sveitasælu fortíðarinnar. Kínversk matargerð er fyrir löngu heimsþekkt og þar er úrvalið meira en margan grunar. Allt þetta og meira til stendur ferðalöngum til boða í 12 daga ferð Úrvals Útsýnar til Kína dagana 29. mars til 9. apríl. Fararstjóri er Kristín A. Árnadóttir. Hún þekkir Kína afar vel, bæði sögu landsins, stjórnmálin og daglegt líf enda starfaði hún þar sem sendiherra um árabil. Kristín hefur auk þess víðtæka alþjóðlega reynslu, m.a. í samskiptum og menningartengdu starfi. Hér má sjá Kristínu lýsa ferðinni í stuttu máli. View this post on Instagram A post shared by Úrval Útsýn (@urvalutsyn) „Ég ferðaðist mikið um Kína í tengslum við starf mitt fyrir um áratug síðan,“ segir Kristín. „Það sem einkennir landið helst er þessi gríðarlega fjölbreytni og kannski mætti segja hrópandi andstæður þegar fortíð og forn frægð mætir tækniundrum og nýjum lífstíl landsmanna. Kína er svo sannarlega heillandi heimur að heimsækja. Kínverjar eru kurteisir og einstaklega vingjarnlegt fólk. Þeim finnst Íslendingar vera mjög spennandi þjóð og vita almennt meira um land og þjóð en okkur grunar.“ Fararstjóri í ferðinni til Kína er Kristín A. Árnadóttir. Þótt landið sé mjög stórt og margir spennandi staðir séu heimsóttir verður líka passað upp á að farþegar upplifi Kína í hæfilegum skömmtum hvern dag, með góðum aðbúnaði, þægilegum dagleiðum og tækifæri til að njóta staðanna í rólegheitum. „Fyrstu dagana dveljum við í Beijing þar sem við heimsækjum m.a. Forboðnu borgina og göngum um Torg hins himneska friðar og Hutong-hverfin. Einnig heimsækjum við Musteri himinsins og gefum okkur svo góðan tíma til að upplifa lífið á götunum nær hótelinu þegar kvölda tekur.“ Hópurinn mun heimsækja Musteri himinsins. Síðasta heila daginn í Beijing er sjálfur Kínamúrinn heimsóttur, hópurinn stoppar við í Sumarhöllinni og kynnir sér einnig perluframleiðslu. Dagurinn endar í Ólympíuþorpinu sem byggt var fyrir leikana sumarið 2008. Þá var gert stórátak til að gera borgina nútímalegri og ferðamannavænni. Xi’an er ein elsta borg Kína. Hér sést hluti borgarmúrsins sem verður skoðaður. Ótrúlegar fornleifar og náttúrufegurð Eftir morgunverð á fimmta degi er stigið upp í hraðlest og stefnan tekin suðvestur til hinnar fornu höfuðborgar. Xi’an, sem er ein elsta borg landsins, gegndi mikilvægu hlutverki á Silkileiðinni en upptök hennar voru í Xi’an sem þá hét Chang´an og þaðan lágu leiðir í allar áttir. „Við skoðum m.a. borgarmúrinn, Múslímahverfið og hinn magnaða leirher, Terracottaherinn, með leiðsögn heimamanna. Það er einhver mesti fornleifauppgröftur allra tíma, yfir átta þúsund hermenn, hestar og vagnar í fullri stærð.“ Terracottaherinn er einhver mesti fornleifauppgröftur allra tíma. Daginn eftir liggur leiðin í eitt magnaðasta náttúrusvæði ferðarinnar sem er Zhangjiajie þjóðgarðurinn en hann er á UNESCO heimsminjaskránni. „Þar tökum við Bailong glersnúningalyftuna upp í ótrúleg fjallasvæði og njótum útsýnisins á göngu meðfram lækjum og ám og í hæðum Tianzi-fjalls.“ Það verður enginn svikinn af heimsókn í Zhangjiajie þjóðgarðurinn sem er á UNESCO heimsminjaskránni. Í þjóðgarðinum verður gengið yfir hina frægu Zhangjiajie Grand Canyon glerbrú en það er lífsreynsla sem líður seint úr minni fólks. „Við tökum líka kláf upp á Tianmen fjall og njótum útsýnisins í skemmtilegri göngu.“ Það er ógleymanleg lífsreynsla að ganga yfir Zhangjiajie Grand Canyon glerbrúna. Iðandi mannlíf og nútímaleg borg með gömlum hverfum Að kvöldi áttunda dags er flogið til stórborgarinnar Shanghai þar sem við verjum síðustu dögunum áður en við höldum aftur til Beijing með háhraðalest og þaðan heimleiðis. Shanghai er skemmtileg heim að sækja. „Shanghai er stærsta borg Kína og ein áhrifamesta stórborg sem um getur. Hún sameinar nútímalega skýjakljúfabyggð, gömul hverfi með evrópskum blæ, eina stærstu fjármálamiðstöð Asíu og hefðbundna kínverska menningu. Allt í einni borg. Það verður mikið að taka inn en við ætlum m.a. að rölta um Yu garðinn og skoða Yuyuan markaðina, heimsækja silkiverksmiðju og sjá hvernig silki er unnið. Jafnframt förum við alla leið upp á 118. hæð Shanghai Tower og upplifum ótrúlegt útsýni og líflegt kvöldlífið á hafnarsvæðinu.“ Það gefst einnig tími til að skjótast til vatnaborgarinnar Zhujiajiao þar sem kanalar, brýr og lágreistar byggingar skapa allt annað andrúmsloft en í stórborginni. „Í þessum hluta ferðarinnar fá ferðalangar góða blöndu af skipulagðri dagskrá, gönguferðum og frjálsum tíma til að kanna nágrenni hótelanna á eigin vegum,“ segir Kristín. Þann 9. apríl er hraðlestin tekin til Beijing eftir morgunverð þar sem hópurinn heldur heim. Ævintýri fyrir bragðlaukana „Ég hlakka mikið til að sýna landsmönnum þetta stórbrotna land og er sannfærð um að þessi ferð muni seint renna fólki úr minni,“ segir Kristín. „Utan þess sem hér hefur verið talið upp má nefna að við munum upplifa ævintýri fyrir bragðlaukanna og kynnast jafnt þekktum sem minna þekktum réttum í kínverskri matargerð. Hvert svæði á sínar hefðir í matargerð eins og í öðru. Einnig vonast ég til þess að sem flestir kynnist nuddi en fátt er betra í lífinu en gott kínverskt nudd. Svo er alltaf áhugavert að skyggnast inn í heim hefðbundinna kínverskra lækninga sem við á Vesturlöndum lítum á sem óhefðbundnar, á meðan Kínverjar telja þær hefðbundnar. En eitt er víst, ævintýrin munu bíða okkar í Kína.“ Nánari upplýsingar má finna á vef Úrvals Útsýnar. 