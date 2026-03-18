Íslandsmeistaramót í spili al­þýðunnar Ól­sen ól­sen

Tómas Steindórsson og Bolli Már Bjarnason á X977 munu stýra Íslandsmeistaramótinu í Ólsen ólsen sem fram fer á Bullseye í Austurbæjarbíói þann 18. apríl  
Eftir vel heppnað mót í fyrra blæs X977 í herlúðra og stækkar Íslandsmeistaramótið í Ólsen ólsen úr 32 keppendum í 64 og mun mótið fara fram á Bullseye í Austurbæjarbíó þann 18. apríl.

„Spilað verður best of 5 (fyrstur til að vinna þrjú spil) og það verður útsláttarfyrirkomulag. Í fyrra skapaðist einstök stemmning á mótinu, það var sungið, það var hlegið, það var rifist og næstum því slegist,“ segir Tommi Steindórs, dagskrárstjóri X977 en hann hefur yfirumsjón með mótinu. 

Það brutust út mikil fagnaðarlæti á mótinu í fyrra þegar Gísli Örn kvað „Ólsen ólsen“ og tryggði sér fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í spilinu í fjórtán ár.Vísir/Júlíus Þór

Af hverju Ólsen ólsen? 

„Rétt eins og X977 er útvarpsstöð alþýðunnar þá er Ólsen ólsen spil alþýðunnar, eitthvað sem langflestir geta spilað, ólíkt briddsinu. Það þarf útsjónarsemi og athygli til þess að spila Ólsen, ég myndi segja að það sé 70% en svo spilar heppni að sjálfsögðu alltaf eitthvað inní,“ útskýrir Tommi og á von á fjörugu móti.

Gísli Örn, Íslandsmeistarinn í Ólsen ólsen árið 2025, ásamt Tómasi Steindórs, skipuleggjanda mótsins.Vísir/Júlíus Þór

„Mitt hlutverk á svæðinu er að tryggja að allt fari vel og rétt fram. Eftir næstum því slagsmálin á síðasta móti hefur öryggisgæsla verið aukin og mun Bolli Már Bjarnason aðstoða mig að allt fari vel fram,“ segir Tommi. 2500 krónur kostar á mótið en öll mótsgjöld munu renna í vasa efstu þriggja á mótinu.

Miðasala er hafin og athugið að það er 18 ára aldurstakmark á þennan viðburð.

