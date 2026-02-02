Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Tal 2. febrúar 2026 13:00 „Í Máli málanna förum við beint í aðalatriðin til að miðla því sem skiptir fólk máli á hnitmiðaðan hátt,“ segir Auðun Georg Ólafsson, stjórnandi hlaðvarpsins Mál málanna. Fréttirnar dynja á okkur úr öllum áttum en í amstri dagsins er oft erfitt að greina samhengi þeirra og fá yfirsýn yfir það sem skiptir mestu máli. Hlaðvarpið Mál málanna tekur saman heitustu málin og setur þau fram á mannamáli. Hvað er eiginlega málið? Hvað brennur heitast á þjóðinni í dag? Um hvað er verið að tala í vinnunni, í bílnum, við matarborðið, í heita pottinum og í fjölskylduboðum? Í hádeginu á hverjum virkum degi fer Auðun Georg Ólafsson yfir það sem skiptir landsmenn mestu máli. Nálgast má þáttinn frítt á öllum hlaðvarpsveitum en efnisöflun er í höndum dagskrárgerðarmanna Bylgjunnar. Ýttu á „Fylgjast með“ og nýjasti þátturinn dettur inn í safnið þitt strax og hann fer í loftið. Hér má hlusta á nýjasta þáttinn sem fór í loftið í dag. Fyrir önnum kafið fólk „Í Máli málanna förum við beint í aðalatriðin til að miðla því sem skiptir fólk máli á hnitmiðaðan hátt,“ segir Auðun. „Hlaðvarpið er hugsað fyrir önnum kafið fólk á öllum aldri sem hefur kannski ekki tíma til að setja sig inn bakgrunn mikilvægustu mála en flestir þættirnir eru á bilinu 8-12 mínútur að lengd. Pælingin er að Mál málanna gefi hlustendum innsýn í það sem er að gerast svo þeir fái samhengi atburða líðandi stundar með aðgengilegum hætti. Helstu mál vikunnar eru síðan krufin í hádeginu á föstudögum. Þetta er vinsælt hlaðvarpsform sem hefur víða rutt sér til rúms, eins og til dæmis í fréttaþáttunum What a day, Up first og Today explained,“ segir Auðun. Lokar hringnum Auðun Georg er enginn nýgræðingur í bransanum en hann bættist nýlega í hóp liðsmanna Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Auðun Georg Ólafsson, stjórnandi hlaðvarpsins Mál málanna. „Ég er eiginlega kominn heim á fornar slóðir því fjölmiðlaferillinn hófst 1991 sem fréttamaður á útvarpsstöðinni FM sem þá var staðsett í Kópavogi. Ári síðar dró Steingrímur Ólafsson, þáverandi yfirmaður minn, mig yfir í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni en hann sá þá um þáttinn ásamt Hallgrími Thorsteinsson. Ég á margar góðar minningar frá þessum tíma og ánægjulegt að þátturinn hafi staðist tímans tönn. Markmiðið hefur alltaf verið að bjóða upp á fjölbreytt efnistök og upplýsa hlustendur um málefni líðandi stundar á mannlegum nótum. Nú hitti ég fyrir reynsluboltana Kristófer Helgason og Pál Sævar Guðjónsson sem eru miklir fagmenn og sannur heiður fyrir mig að starfa með í vinsælasta útvarpsþætti landsins.“ Ef þú vilt vita hvað raunverulega skiptir máli, hlustaðu þá á Mál málanna sem kemur út alla virka daga á helstu hlaðvarpsveitum og auðvitað á Tal.is sem er heimili íslenskra hlaðvarpa. Tal - heimili íslenskra hlaðvarpa og Vísir eru í eigu Sýnar. Hlaðvörp Fjölmiðlar Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Kynlíf á ekki að vera vont Lífið Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Lífið Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Lífið Fleiri fréttir Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Fermingardagurinn er stór dagur Skilnaður „ógeðslega erfitt fyrirbæri“ en til eru verkfæri sem hjálpa Batinn kom úr ólíklegri átt - Fegrunarmeðferð varð lykillinn að bættri heilsu „Geðrækt þarf ekki að vera flókin“ 43 ára kvikmyndasaga kvödd Draumaferðin gæti verið nær en þú heldur Hyalúrónsýra, kraftaverkaefni nútímans Hafa umbreytt lífsskilyrðum fólks Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu Góðgerlar fyrir jafnvægi á hverju æviskeiði Biostrength er tæknibylting í styrktarþjálfun Sjá meira