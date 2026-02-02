Lífið samstarf

Hvað er eigin­lega málið með Mál málanna?

Tal
„Í Máli málanna förum við beint í aðalatriðin til að miðla því sem skiptir fólk máli á hnitmiðaðan hátt,“ segir Auðun Georg Ólafsson, stjórnandi hlaðvarpsins Mál málanna.
„Í Máli málanna förum við beint í aðalatriðin til að miðla því sem skiptir fólk máli á hnitmiðaðan hátt,“ segir Auðun Georg Ólafsson, stjórnandi hlaðvarpsins Mál málanna.

Fréttirnar dynja á okkur úr öllum áttum en í amstri dagsins er oft erfitt að greina samhengi þeirra og fá yfirsýn yfir það sem skiptir mestu máli. Hlaðvarpið Mál málanna tekur saman heitustu málin og setur þau fram á mannamáli.

Hvað er eiginlega málið? Hvað brennur heitast á þjóðinni í dag? Um hvað er verið að tala í vinnunni, í bílnum, við matarborðið, í heita pottinum og í fjölskylduboðum?

Í hádeginu á hverjum virkum degi fer Auðun Georg Ólafsson yfir það sem skiptir landsmenn mestu máli. Nálgast má þáttinn frítt á öllum hlaðvarpsveitum en efnisöflun er í höndum dagskrárgerðarmanna Bylgjunnar. Ýttu á „Fylgjast með“ og nýjasti þátturinn dettur inn í safnið þitt strax og hann fer í loftið.

Hér má hlusta á nýjasta þáttinn sem fór í loftið í dag.

Fyrir önnum kafið fólk

„Í Máli málanna förum við beint í aðalatriðin til að miðla því sem skiptir fólk máli á hnitmiðaðan hátt,“ segir Auðun. 

„Hlaðvarpið er hugsað fyrir önnum kafið fólk á öllum aldri sem hefur kannski ekki tíma til að setja sig inn bakgrunn mikilvægustu mála en flestir þættirnir eru á bilinu 8-12 mínútur að lengd.

Pælingin er að Mál málanna gefi hlustendum innsýn í það sem er að gerast svo þeir fái samhengi atburða líðandi stundar með aðgengilegum hætti. Helstu mál vikunnar eru síðan krufin í hádeginu á föstudögum. Þetta er vinsælt hlaðvarpsform sem hefur víða rutt sér til rúms, eins og til dæmis í fréttaþáttunum What a day, Up first og Today explained,“ segir Auðun.

Lokar hringnum

Auðun Georg er enginn nýgræðingur í bransanum en hann bættist nýlega í hóp liðsmanna Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

Auðun Georg Ólafsson, stjórnandi hlaðvarpsins Mál málanna.

„Ég er eiginlega kominn heim á fornar slóðir því fjölmiðlaferillinn hófst 1991 sem fréttamaður á útvarpsstöðinni FM sem þá var staðsett í Kópavogi. Ári síðar dró Steingrímur Ólafsson, þáverandi yfirmaður minn, mig yfir í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni en hann sá þá um þáttinn ásamt Hallgrími Thorsteinsson. Ég á margar góðar minningar frá þessum tíma og ánægjulegt að þátturinn hafi staðist tímans tönn. 

Markmiðið hefur alltaf verið að bjóða upp á fjölbreytt efnistök og upplýsa hlustendur um málefni líðandi stundar á mannlegum nótum. Nú hitti ég fyrir reynsluboltana Kristófer Helgason og Pál Sævar Guðjónsson sem eru miklir fagmenn og sannur heiður fyrir mig að starfa með í vinsælasta útvarpsþætti landsins.“

Ef þú vilt vita hvað raunverulega skiptir máli, hlustaðu þá á Mál málanna sem kemur út alla virka daga á helstu hlaðvarpsveitum og auðvitað á Tal.is sem er heimili íslenskra hlaðvarpa.

Tal - heimili íslenskra hlaðvarpa og Vísir eru í eigu Sýnar.

Hlaðvörp Fjölmiðlar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.