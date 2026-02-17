Öskursyngja ABBA lögin með áhorfendum Dægurflugan 17. febrúar 2026 10:38 Þær Stefanía Svavars, Selma Björns og Regína Ósk hafa sungið á ABBA tónleikum Dægurflugunnar undanfarin ár og nú bætist Salka Sól í hópinn. Þetta verður fyrsta söngpartýið þar sem áhorfendur geta látið ljós sitt skína og verður haldið bæði í Eldborg og í Hofi. Mummi Lú Allir stærstu slagarar ABBA munu hljóma á einstöku ABBA söngpartýi sem fram fer í Hörpu og í Hofi á Akureyri. Selma Björns á von á trylltu stuði og segir ABBA aðdáendur alltaf taka vel undir ef tækifæri gefst til að öskursyngja ABBA lög. „Það ætti ekki að vanmeta ABBA aðdáendur. Við verðum bara bakraddir fyrir salinn,“ segir Selma. „Við Hansa vorum á sínum tíma fengnar til að hita upp fyrir bíósýningu á Mamma Mia og héldum að við þyrftum að peppa liðið í gang en um leið og fyrsta lagið, Waterloo, byrjaði og við opnuðum munninn, öskursungu þúsund konur á móti. Engin feimni, engin upphitun, við vorum bara skraut á sviðinu. Ég á von á að þetta sama fólk mæti núna og eiginlega vona það,“ segir Selma en þær Regína Ósk og Stefanía Svavars hafa sungið á ABBA tónleikum Dægurflugunnar allt frá árinu 2012. Þetta verður þó fyrsta söngpartýið. ABBA aðdáendur taka vel undir þegar þeirra uppáhalds lag hljómar.Mummi Lú „ABBA-tónleikarnir hafa verið með mismunandi sniði gegnum árin og ýmsir söngvara sem hafa tekið þátt. Núna verður Salka Sól með okkur. Oft er sama fólkið að mæta á tónleika ár eftir ár og nú fá þau tækifæri á að láta ljós sitt skína. Það verður mjög gaman að prófa söngpartý og ég er mjög spennt að heyra 1500 manns taka undir,“ segir Selma. Allir búningarnir eru sérsaumaðir af Elsu klæðskera.Mummi Lú Hvaða ABBA lag er vinsælast? „Það er erfitt að segja, Waterloo, Mamma Mia, Money, Money, Money, Dancing Queen! Ég hlakka sjálf alltaf til að syngja Thank You for the Music, Fernando og Chiquitita. Ég bara verð ekki leið á þessum lögum, þetta er svo vel samin tónlist,“ segir Selma enda ABBA hljómurinn einstakur. „Þetta eru oft flóknar raddsetningar og við gerum mikið út á þær. Þegar við erum ekki á sviðinu þá erum við baksviðs að radda með söngvurunum frammi og strákarnir í bandinu radda líka. En áhorfendur syngja bara með sínu nefi og við verðum með textana við öll lögin uppi á skjá.“ Dansarar frá Dansskóla Birnu BJörns taka þátt í sýningunni. ABBA var ekki síst þekkt fyrir skrautlega búninga og segir Selma hópinn ekkert slá af þar heldur. „Við erum alltaf í sérsaumuðu og Elsa klæðskeri hefur saumað ný dress fyrir hverja tónleika. Ég á nokkur ABBA-dress inni í skáp. Við erum að tala um pallíettur, glimmer og kögur, samfestinga og kjóla. Það verða sex dansarar frá Dansskóla Birnu Björns með okkur á sviðinu og þær verða í líka í búningum.“ Sýningin er glæsileg í alla staði. Það verður því von á einstakri stemmningu. „Ég er alltaf endurnærð eftir þessa tónleika, það fylgir þeim svo mikil gleði og gott í hjartað, sérstaklega að horfa á fólk syngja sín uppáhaldslög. Ég hef oft séð fólk hreinlega gráta úti í sal þegar þeirra uppáhaldslag kemur,“ segir Selma. Tónleikarnir í Eldborg í Hörpu fara fram 28. febrúar og er miðasala í fullum gangi. Tónleikarnir í Hofi fara fram þann 18. apríl og er hægt að festa sér miða hér. Hér fyrir neðan er hægt að byrja að hita sig upp fyrir söngpartýið. Tónleikar á Íslandi Harpa Menning Tónlist Mest lesið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Birgir Hákon orðinn pabbi Lífið Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Lífið Óperan lifir á íslensku Gagnrýni Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið Lífið Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Lífið Júnía Lín frumsýndi kærastann Lífið Fleiri fréttir Taktu þátt í konudagsleik Vísis Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Draumaferð til Kína um páskana Hárlos eftir fæðingu, tímabundið eða varanlegt? Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Fermingardagurinn er stór dagur Skilnaður „ógeðslega erfitt fyrirbæri“ en til eru verkfæri sem hjálpa Batinn kom úr ólíklegri átt - Fegrunarmeðferð varð lykillinn að bættri heilsu „Geðrækt þarf ekki að vera flókin“ 43 ára kvikmyndasaga kvödd Draumaferðin gæti verið nær en þú heldur Hyalúrónsýra, kraftaverkaefni nútímans Hafa umbreytt lífsskilyrðum fólks Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu Góðgerlar fyrir jafnvægi á hverju æviskeiði Biostrength er tæknibylting í styrktarþjálfun Sjá meira