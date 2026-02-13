Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Ekki gefast upp! 13. febrúar 2026 11:30 Sigurður Kristján Nikulásson (t.v.) og Stefán Ólafur Stefánsson settu Ekki gefast upp! á fót árið 2016. Þar er boðið upp á fjölbreytt námskeið fyrir börn og unglinga sem glíma við kvíða og þunglyndi. Nýr samningur Ekki gefast upp! og Reykjavíkurborgar gerir félaginu kleift að auka enn frekar framboð sitt af námskeiðum. Undanfarinn áratug hefur félagið einblínt á líkamsrækt fyrir ungmenni sem glíma við kvíða og þunglyndi en nú bætast við ýmis tómstundarnámskeið m.a. tengd tónlist, borðspilum, skapandi skrifum, núvitund, myndlist auk þess sem stefnt er á námskeið í siglingum og göngum í sumar.° „Það er óhætt að segja að stuðningur Reykjavíkurborgar sé mikil lyftistöng fyrir starfsemi Ekki gefast upp!,“ segir Stefán Ólafur Stefánsson sem setti námskeiðin á fót árið 2016 ásamt Sigurði Kristjáni Nikulássyni. „Starfsemi okkar fluttist í upphafi árs frá Heilsuklasanum í húsnæði á vegum borgarinnar við Hvassaleiti 56-58 í Reykjavík. Það að vera komin í samstarf við borgina gerir okkur kleift að bjóða upp á fjölbreytt íþrótta- og tómstundanámskeið fyrir ungmenni á aldrinum 13-20 ára sem glíma við kvíða og þunglyndi. Áhersla er lögð á að auka við virkni og félagslega vellíðan í gegnum íþróttir og tómstundir." Hér er hægt að kynna sér námskeið sem eru í boði á næstunni. Unglingurinn minn ætlar að prófa að fara sjálfur í ræktina eftir að hafa byggt upp sjálfstraustið í það hjá ykkur. Takk fyrir ykkur, þetta er dásamlegt starf. Hugmyndin að Ekki gefast upp! kviknaði árið 2016 þegar Stefán starfaði hjá BUGL og Sigurður sem íþróttafræðingur hjá geðsviði Landspítalans. „Í grunnin var hugmyndin sú að skapa vettvang þar sem ungmenni sem væru að glíma við andlega vanlíðan, s.s. kvíða, félagsfælni eða þunglyndi, gætu fengið jákvæða upplifun af hreyfingu. Við værum örugg höfn þar sem þau gætu upplifað gleðina í hreyfingunni ef áhuginn væri til staðar. Við höfum séð það í gegnum tíðina að oft hefur þessi jákvæða upplifun af því að hreyfa sig tapast hjá þeim ungmennum sem koma til okkar. Mörg hver búa t.d. að neikvæðri reynslu af skólaíþróttum og búningsklefanum, hafa ekki fundið sig í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi eða hreinlega langar að komast í eitthvað þar sem ekki er lögð áhersla á keppni.“ Í samfélagi okkar er sífellt verið að leggja áherslu á mikilvægi hreyfingar fyrir andlega líðan. „En þegar ungmennin okkar hafa ekki lengur ánægju af því að hreyfa sig, t.d vegna eineltis eða annara utanaðkomandi þátta, er hætt við því að þessi neikvæða upplifun af hreyfingu og líkamsrækt fylgi þeim fram á fullorðinsár. Þá höfum við stundum fengið til okkar unglinga sem eru í ofþyngd samkvæmt einhverjum BMI staðli og halda að þau séu ekkert sterk því þau eru ekki með „sickpack“. Það eru skilaboðin sem þau hafa fengið.“ Þannig snýst starf þeirra um að reyna að snúa þessari upplifun við og skapa jákvæð tengsl við hreyfinguna. „Markmið okkar er fyrst og fremst að taka á móti einstaklingnum þar sem hann er staddur og styðja við hann í öruggu umhverfi. Við höfum frá 2016 tekið á móti yfir 600 iðkendum og það gefur okkur ekkert meira en þegar við sjáum þau labba út með bros á vör eftir tímann eða þegar við fáum skilaboð frá foreldrum þess efnis að námskeiðin okkar séu að hjálpa.“ Get 100% mælt með þessu námskeiði. Sonur minn var ótrúlega ánægður með þjálfarana og fær hvert barn athygli sama hvar það er statt í þjálfun. Námskeiðin hafa fengið mjög jákvæð viðbrögð frá foreldrum og fagaðilum í gegnum tíðina. „Við upplifum mikið traust frá foreldrum og finnum að við getum oft orðið að liði. Einnig höfum við séð aukningu í því að ungmenni vilji æfa án þess að keppa. Ég og Siggi komum úr fótboltanum og æfðum upp í meistaraflokk með tilheyrandi keppnisskapi. Hins vegar sjáum við sífellt betur að keppni hentar ekki öllum. Því er mikilvægt að búa til vettvang þar sem allir geta notið sín og fundið traust til að prófa,“ segir Stefán sem var á topp 10 lista JCI á Íslandi árið 2022 yfir framúrskarandi unga Íslendinga fyrir störf sín á sviði viðskipta, frumkvöðla og/eða hagfræði. Hann er eins og nýtt barn. Það kom ekki fyrir einu sinni að hann reyndi að komast undan æfingu, þvert á móti minnti hann mig alltaf á þær. Þetta er eina námskeið sem hann hefur nokkurn tímann fílað. Teymið sem að námskeiðum koma hafa fengið mörg falleg skilaboð gegnum árin frá foreldrum. „Ég man t.d. eftir móður sem kom til okkar og sagði: „Barnið mitt kemur brosandi til ykkar og fer brosandi heim. Þetta er besti hluti dagsins hjá honum.“ Fyrir nokkrum árum fengum við skilaboð frá móður en sonur hennar hafði byrjað að hreyfa sig hjá okkur. Í kjölfarið byrjaði hann svo að æfa einstaklings íþrótt sem hann hafði lengi haft áhuga á. Hann endaði á því að verða Íslandsmeistari í sinni grein og hún sendi okkur svo mynd af honum á verðlaunapalli með medalíu um hálsinn. Þakkaði okkur fyrir að hafta kveikt neistann hjá honum. Svona skilaboð gefa okkur sem að námskeiðunum koma meira en hægt er að setja í orð. Þau gera alla vinnuna þess virði. Þetta er okkar ástríða.“ Covid tíminn var erfiður fyrir félagið þegar það þurfti að borga með námskeiðunum til að halda þeim gangandi. „Þá þurftum við reglulega að minna okkur á hversu mikið námskeiðin skiptu okkur og hvert markmið þeirra væri. Að skapa jákvæða upplifun af hreyfingu.“ Annars þakka ég kærlega fyrir önnina. Hann er eins og nýtt barn. Það kom ekki fyrir einu sinni að hann reyndi að komast undan æfingu, þvert á móti minnti hann mig alltaf á þær! Hluti þjálfarateymisins. Frá vinstri eru Jónína, Daniela, Margrét og Berglind. Hingað til hafa 4-6 manns komið að námskeiðum Ekki gefast upp! „Berglind Eva og Margrét Snæfríður hafa verið með okkur hvað lengst og halda utan um þjálfunina meðan við Siggi sjáum um allt utanumhald og annan daglega rekstur. Þær eru algjörir gullmolar sem eiga stóran hluta í því að gera námskeiðin að því sem þau eru. Við leggjum áherslu á að þjálfarar og leiðbeinendur hjá okkur séu ákveðnir persónuleikar. Einstaklingar sem vilja láta gott af sér leiða og með góða og þægilega nærveru. Við vinnum eftir skýrri handbók en þar má finna punkta eins og t.d. að æfa ekki fyrir framan spegla, að þjálfarar klæðast látlausum æfingafatnaði og mikilvægi þess að við fylgjum iðkendum í og úr búningsklefa. Þjálfarar og aðrir leiðbeinendur taka tillit til allra iðkenda og ef einn gerir armbeygjur á hnjánum þá gerir þjálfarinn það líka.“ Með vaxandi starfsemi hafa nú fleiri leiðbeinendur bæst í hópinn. „Þetta eru allt einstaklingar sem er fagfólk á sínu sviði og með sömu gildi og við. Hvort sem það er í líkamsrækt, tónlist og söng eða Dungeons & Dragons, núvitund og myndlist. Þetta eru allt einstaklingar sem hafa ástríðu fyrir því að láta gott af sér leiða og vilja hjálpa ungmennum sem glíma við andlega vanlíðan að rækta áhugamálin sín.“ Guttinn okkar byrjaði í fyrra. Hann var sko ekki spenntur fyrir þessu, en ég sannfærði hann að skrá sig í fjórar vikur og reyna. Eftir fyrstu æfingu labbaði hann út með bros á vör og spurði hvort hann mætti ekki bara vera allt námskeiðið. Ekki gefast upp! býður uppá námskeið fyrir 13–20 ára ungmenni og leggja áherslu á að aldurskipta í hópa ef mikill munur er á aldri iðkenda . „Við höfum fyrir tilstilli Minningarsjóðs Egils Hrafns, getað boðið upp á námskeið fyrir 18–20 ára. Sjóðurinn hefur það að markmiði að vinna að bættri andlegri líðan og var stofnaður til minningar um Egil Hrafn sem naut sín í fótbolta og tónlistasköpun en var aðeins 17 ára þegar hann lést árið 2023.“ Stefán segir stuðning sjóðsins hafa verið þeim mjög mikilvægur en vænst þyki honum þó um að hafa fengið tækifæri til að kynnast foreldrum Egils og fengið innsýn inn í hvernig mann hann hafði að geyma. „Það var greinilega margt í fari hans sem ég get tengt við mig persónulega og mína æsku. Hann var fótboltagaur sem dvaldi stóran hluta uppvaxtarára sinna á Selfossi og eins og ég, hispurslaus og orkumikill sem fór stundum svolítið fyrir. Það er úr þessum hugarheim sem Ekki gefast upp! er stofnað og því er stuðningur sjóðsins okkur einstaklega kærkomin.“ Nánari upplýsingar um námskeiðin og skráning fer fram á Abler. „Í raun er ferlið alveg eins og í öðru íþrótta og -tómstundarstarfi, það er hægt að koma og prófa og nýta frístundastyrk frá sveitarfélögum til niðurgreiðslu.“ Stelpan mín hafði prufað margar íþróttir en þó aldrei fundið sig í neinu. Sem leiddi til þess að hún var hætt að hreyfa sig. Hún var hins vegar svo ánægð hjá Ekki gefast upp! að hún var farin að reka á eftir því að láta skutla sér á æfingar tveimur klukkustundum fyrr! Nánari upplýsingar á vef Ekki gefast upp!, á Abler og á Facebook. 