Kerry Ellis og The Barricade Boys saman í Broadway Party í Hörpu

Tvö af stærstu söngleikja nöfnum West End eru á leið til Íslands og munu koma saman fram á sýningunni Broadway Party sem verður aðeins eitt kvöld í Hörpu, þann 1. maí nk.
Kerry Ellis er ein þekktasta söngkona West End og mun hún koma fram með vinsælasta tónlistarleikhópi Bretlands um þessar mundir, The Barricade Boys, sem koma hingað til lands beint út uppseldri tónleikaferð um Bretland og Bandaríkin.
Kerry Ellis hefur unnið til verðlauna fyrir hlutverk sitt sem Elphaba i hinum þekkta söngleik Wicked á West End og Broadway. Hún var fyrsta breska Elphaba og fyrsta leikkonan sem fer frá West End til Broadway fyrir hlutverkið.
Kerry hefur verið í aðalhlutverkinu í fjölda annarra söngleikja eins og Cats, Oliver, Miss Saigon, We Will Rock You og Les Misérables. Hún hefur unnið í mörg ár með Brian May, gítarleikara Queen, og saman hafa þau farið í fjölda tónleikaferðalaga um Bretland og meginland Evrópu. Brian lýsir Kerry sem ,,fallegustu rödd Bretlands."
Barricade Boys samanstendur af fjórum ungum og glæsilegum söngvurum sem allir hafa komið fram aðalhlutverkum í söngleiknum Les Misérables. Þeir hafa notið mikilla vinsælda með mögnuðum röddum, samhljómi og dansatriðum á sviðinu víða um heim þar á meðal Broadway og West End, sem hafa sett þeirra einstaka brag á fræga söngleiki og klassísk lög.
Saman munu þessir frábæru flytjendur búa til magnaða kvöldskemmtun. Frá tilfinningaþrunga Les Misérables til upplífgandi samhljómsins í Jersey Boys og hækkandi kraftsins í Wicked munu The Barricade Boys og Kerry Ellis taka áhorfendur með í tónlistarferðalag sem er engu öðru líkt. Þegar við bætast fræg lög úr West Side story, The Greatest Showman, Cats, Oliver, Mamma Mia og The Wizard of Oz, auk margra af bestu popp- og rokk- og Motown laga allra tíma þá er komið fullkomið Broadway party.